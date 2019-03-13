吳淑敏收粉絲「結婚證書」　一看傻眼：印章都蓋好了

記者李欣容／台北報導

台語小天后吳淑敏客串華視台語劇《鬥陣來鬧熱》，和許富凱、何蓓蓓前往金山財神廟、萬里情月老廟拍攝外景，適逢白色情人節前夕，吳淑敏分享曾收過歌迷送的「結婚證書」，不但簽了名，連印章都蓋好了。

▲吳淑敏（左1）客串《鬥陣來鬧熱》 。（圖／華視提供）

聊到記憶中特別的情人節禮物，吳淑敏表示，比較特別的情人節禮物都是來自歌迷，她說：「曾有瘋狂粉絲寄給我結婚證書，上面不僅寫上了名字還蓋章，還有粉絲為證明自己是單身，特別印了身分證的配偶欄給我看！」

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▲吳淑敏（右1）收過粉絲送的結婚證書 。（圖／華視提供）

此外，還有粉絲曾在她舉辦音樂會時，透過工作人員轉送鑽石戒指，因為實在太貴重卻找不到送禮的人回寄，最後只好交給工作人員保管。

相較於吳淑敏的告白禮物，許富凱與何蓓蓓的粉絲則是走溫情路線，何蓓蓓表示：「曾經有粉絲寄給我寫了滿滿A4紙大小的卡片，上面全寫看我所有演出戲劇的心得，讓我蠻感動的。」許富凱曾收過歌迷自製巧克力，上面貼滿歌迷與他的合照，讓他驚喜不已。

▲左起何蓓蓓、許富凱、淑敏為戲拜月老廟 。（圖／華視提供）

難得演出戲劇的吳淑敏，在《鬥陣來鬧熱》客串飾演任性嬌嬌女「吳嘉嘉」，從小喜歡許富凱飾演的「林富生」，被父母送出國念書後，始終對林富生念念難忘。

何蓓蓓飾演的「阿慧」則是在林富生開設的民宿中工作，對林富生日久生情，上演兩女搶一男的戲碼，每集將播出30分鐘，共45集，預計於2019年推出。