ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吳淑敏收粉絲「結婚證書」　一看傻眼：印章都蓋好了

記者李欣容／台北報導

台語小天后吳淑敏客串華視台語劇《鬥陣來鬧熱》，和許富凱、何蓓蓓前往金山財神廟、萬里情月老廟拍攝外景，適逢白色情人節前夕，吳淑敏分享曾收過歌迷送的「結婚證書」，不但簽了名，連印章都蓋好了。

▲▼鬥陣來鬧熱-金山月老廟-何蓓蓓 富凱 淑敏 。（圖／華視提供）

▲吳淑敏（左1）客串《鬥陣來鬧熱》 。（圖／華視提供）

聊到記憶中特別的情人節禮物，吳淑敏表示，比較特別的情人節禮物都是來自歌迷，她說：「曾有瘋狂粉絲寄給我結婚證書，上面不僅寫上了名字還蓋章，還有粉絲為證明自己是單身，特別印了身分證的配偶欄給我看！」

請繼續往下閱讀...

▲▼鬥陣來鬧熱-金山月老廟-何蓓蓓 富凱 淑敏 。（圖／華視提供）

▲吳淑敏（右1）收過粉絲送的結婚證書 。（圖／華視提供）

此外，還有粉絲曾在她舉辦音樂會時，透過工作人員轉送鑽石戒指，因為實在太貴重卻找不到送禮的人回寄，最後只好交給工作人員保管。

相較於吳淑敏的告白禮物，許富凱與何蓓蓓的粉絲則是走溫情路線，何蓓蓓表示：「曾經有粉絲寄給我寫了滿滿A4紙大小的卡片，上面全寫看我所有演出戲劇的心得，讓我蠻感動的。」許富凱曾收過歌迷自製巧克力，上面貼滿歌迷與他的合照，讓他驚喜不已。

▲▼鬥陣來鬧熱-金山月老廟-何蓓蓓 富凱 淑敏 。（圖／華視提供）

▲左起何蓓蓓、許富凱、淑敏為戲拜月老廟 。（圖／華視提供）

難得演出戲劇的吳淑敏，在《鬥陣來鬧熱》客串飾演任性嬌嬌女「吳嘉嘉」，從小喜歡許富凱飾演的「林富生」，被父母送出國念書後，始終對林富生念念難忘。

何蓓蓓飾演的「阿慧」則是在林富生開設的民宿中工作，對林富生日久生情，上演兩女搶一男的戲碼，每集將播出30分鐘，共45集，預計於2019年推出。

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

推薦閱讀

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」　11年心血一夜全掰

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」　11年心血一夜全掰

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！　中斷演藝活動終身反省

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！　中斷演藝活動終身反省

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！　坐進500萬超跑「衝回豪宅過夜」

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！　坐進500萬超跑「衝回豪宅過夜」

快訊／迪士尼、福斯確定3月20日合併！《X戰警》正式回歸《復仇者》

快訊／迪士尼、福斯確定3月20日合併！《X戰警》正式回歸《復仇者》

鄭俊英被狠狠追打！　攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳…網：好療癒

鄭俊英被狠狠追打！　攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳…網：好療癒

「想知道別的女人風韻」！　劉至翰結2次婚都爆有小三…前妻被逼到吞藥輕生

「想知道別的女人風韻」！　劉至翰結2次婚都爆有小三…前妻被逼到吞藥輕生

善美「一直被女前輩警告小心勝利」　網：原來《YG戰資》是紀錄片

善美「一直被女前輩警告小心勝利」　網：原來《YG戰資》是紀錄片

快訊／D.O.爆不續約EXO！　SM回應了

快訊／D.O.爆不續約EXO！　SM回應了

快訊／Selina高齡愛狗Pinky離世！　「在媽媽懷裡走的」

快訊／Selina高齡愛狗Pinky離世！　「在媽媽懷裡走的」

鄭俊英淫片群組傳「有當紅女偶像入鏡」　JYP、SM震怒回應了！

鄭俊英淫片群組傳「有當紅女偶像入鏡」　JYP、SM震怒回應了！

周湯豪穩交2年又爆！　擁雀斑小姐「又開把地產界關穎」

周湯豪穩交2年又爆！　擁雀斑小姐「又開把地產界關穎」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」　11年心血一夜全掰

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！　中斷演藝活動終身反省

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！　坐進500萬超跑「衝回豪宅過夜」

快訊／迪士尼、福斯確定3月20日合併！《X戰警》正式回歸《復仇者》

鄭俊英被狠狠追打！　攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳…網：好療癒

「想知道別的女人風韻」！　劉至翰結2次婚都爆有小三…前妻被逼到吞藥輕生

善美「一直被女前輩警告小心勝利」　網：原來《YG戰資》是紀錄片

快訊／D.O.爆不續約EXO！　SM回應了

快訊／Selina高齡愛狗Pinky離世！　「在媽媽懷裡走的」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

吳淑敏, 許富凱, 何蓓蓓, 鬥陣來鬧熱

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 天氣回暖來涼涼一下！「ETtoday看電影」燒腦驚悚電影盤點
  2. 郭宗坤住院單被勾「病危」！　患3奪命病症「家屬簽名欄不見柯以柔」
  3. 張勛傑探井遇暴漲　團隊困4層樓高「只能冒頭」險滅頂
  4. 他們佔據了我10年的歲月，但我真的只希望他善良
  5. Selina最後的溫柔！心碎淚吻Pinky　105字告別文「拒用黑白照」
  6. 吳淑敏收粉絲「結婚證書」　一看傻眼：印章都蓋好了
  7. 獨家／《聲林》16歲申力安休學！「棄德國學業」簽約發片
  8. 張家慧披緊身戰袍　挑戰「鐵人三項」衝線爽感
  9. GOT7珍榮讀心術用在「女生內衣SIZE」！史上最大尺度脫了
  10. 張軒睿「告白真心話」　Selina聽2字答案秒收笑臉..網嘆：心疼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366