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黃嘉千戀愛超老派！　死守防線「交往30天後」才給吻

記者李欣容／台北報導

朴學亮、黃嘉千、竇智孔主演舞台劇 《吻我吧娜娜》閃耀經典復刻版，劇情描述大男人與大女人的情感衝突與交鋒，適逢白色情人節前夕，3人分享感情觀，黃嘉千自爆是劇組中最老派的人，初期約會不給牽手，交往30天後才能接吻，被竇智孔大吐槽。

▲▼ 白色情人節，朴學亮、黃嘉千、竇智孔傳授脫單秘笈。（圖／果陀劇場提供）

▲黃嘉千自認在感情中保守。（圖／果陀劇場提供）

黃嘉千死守約會防線，傳授男女交往講電話時的技巧，「女生千萬不要隨CALL隨接，要有自己的正事在忙，就算閒到發慌還是要裝忙！不要讓男人覺得妳在等他電話。」

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▲▼ 白色情人節，朴學亮、黃嘉千、竇智孔傳授脫單秘笈。（圖／果陀劇場提供）

▲竇智孔認為要維持一段關係，共同興趣很重要。（圖／果陀劇場提供）

竇智孔原本抱持單身主義，直到遇見老婆幃幃，兩人因有許多共同興趣，共組家庭，現在對於孩子的教育也是採野獸派教養，大兒子自他接演第一齣音樂劇《愛呀，我的媽！》時出生，現在2歲的他常跟著爸爸到處體驗大自然驚奇、排練場扭扭跳跳家庭生活充滿變化又精采。

▲▼ 白色情人節，朴學亮、黃嘉千、竇智孔傳授脫單秘笈。（圖／果陀劇場提供）

▲白色情人節，左起朴學亮、黃嘉千、竇智孔傳授脫單秘笈。（圖／果陀劇場提供）

竇智孔在《吻我吧娜娜》詮釋溫柔專情、充滿才華的小男人，但他也坦承，現實生活中會依據不同狀況切換大、小男人模式，體貼哄老婆時瞬變小男人，有大事決策時則必須大男人，一肩扛起。

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朴學亮, 黃嘉千, 竇智孔, 果陀劇場, 吻我吧娜娜

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