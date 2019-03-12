史上第二快！TXT出道8天拿一位　「大哥YEONJUN哭爆」網笑翻：太可愛

記者蕭采薇／綜合報導

南韓新人男團TXT（Tomorrow X Together）是防彈少年團（BTS）的第一組同門師弟團體，挾帶師兄的天團氣勢，加上五名團員都有高大帥氣的外表，讓他們還沒出道就備受關注。他們也在出道第8天拿下第一個音樂節目冠軍，大哥YEONJUN忍不住淚灑舞台。

▲TXT出道8天拿下音樂節目一位。（圖／翻攝自YouTube／The K-POP : SBS PLUS）

TXT首張專輯《The Dream Chapter: STAR》在發行7天就賣出了7萬7996張，不僅奪得「週專輯排行榜」之冠，更是創下了新人團體中最高銷售紀錄。除了南韓之外，他們也在美國「Billboard 200」名列第140名，在南韓男子組合的首張專輯中創下了最高紀錄。

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▲TXT站在舞台最邊邊，似乎完全沒意料會獲獎。（圖／翻攝自YouTube／The K-POP : SBS PLUS）

▲TXT成員TAEHYUN（左二）被嚇到瞪大眼。（圖／翻攝自YouTube／The K-POP : SBS PLUS）

在專輯銷售拿到好成績，也讓TXT在出道第8天，拿下南韓SBS MTV頻道的《THE SHOW》一位，不但是他們第一個音樂節目冠軍，也成為世上第二快取得一位的男子團體。TXT甚至站在舞台最邊邊，似乎完全沒意料到自己會獲獎。

▲TXT出道8天拿下音樂節目一位。（圖／翻攝自YouTube／The K-POP : SBS PLUS）

隊中年紀最小的兩位弟弟TAEHYUN和HUENINGKAI還被慶祝的舞台煙火嚇到瞪大眼睛，過了一秒才開心的和哥哥們擁抱慶祝。19歲的大哥YEONJUN則淚灑舞台，感動的模樣和一旁淡定的弟弟們對比也形成笑點。整段畫面讓網友大呼可愛，讚嘆道：「純度超高，不知所措的樣子好可愛。」