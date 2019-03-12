ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

姜丹尼爾是導火線？YouTuber直指：勝利只是「大魔王」擋箭牌

記者吳孟庭／綜合報導

南韓天團BIGBANG勝利事件在南韓越燒越旺，會說流暢中文的韓國YouTuber宋讚養驚人評論，Wanna One出身的團員「姜丹尼爾」就是導火線，而勝利應該是被推出去的「擋箭牌」，懷疑是為了揪出背後「大魔王」的犧牲羊。

▲姜丹尼爾是導火線？YouTuber點破：勝利只是「大魔王」擋劍牌。（圖／翻攝自姜丹尼爾IG）

▲勝利曾去Wanna One演唱會與姜丹尼爾合照。（圖／翻攝自姜丹尼爾IG）

昨（11）日下午爆出一連串勝利「老司機群組」時，姜丹尼爾因為Wanna One演唱會後台曾和勝利合照過，透過律師發表聲明他和勝利事件無關，「沒有跟勝利見面或去Burning Sun夜店」，不過姜丹尼爾和勝利扯上邊，可能不是外界想得這麼單純，宋讚養就拍攝影片給出評論。

請繼續往下閱讀...

►更多【勝利】相關新聞

宋讚養表示，日前有新聞報導，勝利介紹一位香港女富商給姜丹尼爾，希望姜能退出所屬公司轉投旗下，「當一個人想跳槽去另一間公司，在道德上是沒任何問題的。但若勝利真的做了這件（搶藝人）事情，就是公司跟公司之間直接性的侵犯。」

「姜丹尼爾是從什麼時候開始斷了他的消息？是2月份，就在那個時間點，這暴風就來了。」勝利可能因為擋人財路被盯上，宋反問：但勝利可以一個人決定這種事情嗎？我留給你們去想想。

▲姜丹尼爾是導火線？YouTuber點破：勝利只是「大魔王」擋劍牌。（圖／翻攝自YouTube／HimmTV）

▲宋讚養直指勝利是犧牲羊。（圖／翻攝自YouTube／HimmTV）

勝利從夜店事件、疑似性招待，到最近知名藝人「老司機聊天室」，看似不相關卻都在短時間內同時爆出來，「做錯的事情一定要拿出來，讓他改正，因為藝人是直接跟粉絲相關的。」但宋讚養堅信：「我認為他被利用當擋箭牌了。」

宋讚養指出前陣子勝利另外一家夜店被指逃稅，YG娛樂代表梁鉉錫（楊賢碩）在那家夜店卻佔7成股份，「很多BIGBANG粉絲認為YG老闆對勝利不關心」，但他認為「假如YG老闆跟勝利都已經有商業合作關係，在大家面前故意裝不熟，難道是為了發生意外的時候的鋪路嗎？」直呼根本就是一種障眼法。

▲▼▲勝利▼。（圖／翻攝自IG、CFP）

▲勝利與YG的關係也備受討論。（圖／CFP）

同時他也提及YG說勝利退出演藝圈是他個人的決定，與公司無關，宋讚養反問：「有可能嗎？勝利事件都發生多久了，YG也都這樣了（比出走下坡手勢），YG可能都不跟勝利說半句話嗎？」他暗示箭靶其實對準的就是勝利背後的經紀公司。

►更多【BIGBANG】相關新聞

宋讚養更大膽預言，因為勝利即將在3底去當兵了，在這幾天內「勝利所有事情都會被爆出來，還不是結束，因為打從一開始就不是針對勝利，而是為了去抓勝利背後的那個人，所謂的大魔王，但YG也是很大的公司，也許到最後會成功防禦也不一定。」

▼宋讚養評論勝利新聞。（影片來源：YouTube HimmTV，如遭刪除敬請見諒。）

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

推薦閱讀

勝利8人老司機群組爆「有大咖女星私密片」　網解密看完：真的嚇到

勝利8人老司機群組爆「有大咖女星私密片」　網解密看完：真的嚇到

「在喪禮第一次見就做了」　鄭俊英多名老司機對話渣爆！

「在喪禮第一次見就做了」　鄭俊英多名老司機對話渣爆！

光熙看人眼光神準！　「勸世預言T.O.P、勝利、鄭俊英」韓網推爆

光熙看人眼光神準！　「勸世預言T.O.P、勝利、鄭俊英」韓網推爆

特／才剛挺過T.O.P呼麻　勝利退出止血「BIGBANG的時代過去了」

特／才剛挺過T.O.P呼麻　勝利退出止血「BIGBANG的時代過去了」

鄭俊英老司機群聊再爆！　「把女團當美食街在挑」批她是塊破布

鄭俊英老司機群聊再爆！　「把女團當美食街在挑」批她是塊破布

F雪球妹銷魂自拍！　一看身後「吊滿40個乾屍」…她笑：內臟都挖乾淨了

F雪球妹銷魂自拍！　一看身後「吊滿40個乾屍」…她笑：內臟都挖乾淨了

散播「鄭俊英偷拍片」被逮！崔姓偶像身份曝光　網驚：天啊是他！

散播「鄭俊英偷拍片」被逮！崔姓偶像身份曝光　網驚：天啊是他！

鄭俊英「偷拍女性私密片」傳好友炫耀　龍俊亨認有對話：我不在群組

鄭俊英「偷拍女性私密片」傳好友炫耀　龍俊亨認有對話：我不在群組

爆鄭俊英「老司機名單內幕」　6人是偶像兼Rapper..網驚：根本明示

爆鄭俊英「老司機名單內幕」　6人是偶像兼Rapper..網驚：根本明示

姜丹尼爾是導火線？YouTuber直指：勝利只是「大魔王」擋箭牌

姜丹尼爾是導火線？YouTuber直指：勝利只是「大魔王」擋箭牌

周杰倫「一家四口首度同框」　小周周正面入鏡Q炸！

周杰倫「一家四口首度同框」　小周周正面入鏡Q炸！

鄭俊英有支「黃金手機」專門聊天用　Zico爆：裡面名單很精彩

鄭俊英有支「黃金手機」專門聊天用　Zico爆：裡面名單很精彩

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

勝利8人老司機群組爆「有大咖女星私密片」　網解密看完：真的嚇到

「在喪禮第一次見就做了」　鄭俊英多名老司機對話渣爆！

光熙看人眼光神準！　「勸世預言T.O.P、勝利、鄭俊英」韓網推爆

特／才剛挺過T.O.P呼麻　勝利退出止血「BIGBANG的時代過去了」

鄭俊英老司機群聊再爆！　「把女團當美食街在挑」批她是塊破布

F雪球妹銷魂自拍！　一看身後「吊滿40個乾屍」…她笑：內臟都挖乾淨了

散播「鄭俊英偷拍片」被逮！崔姓偶像身份曝光　網驚：天啊是他！

鄭俊英「偷拍女性私密片」傳好友炫耀　龍俊亨認有對話：我不在群組

爆鄭俊英「老司機名單內幕」　6人是偶像兼Rapper..網驚：根本明示

姜丹尼爾是導火線？YouTuber直指：勝利只是「大魔王」擋箭牌

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

勝利, 夜店, BIGBANG, 姜丹尼爾, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 張庭瑚自摔後曾說「不是酒駕」　公司認說謊：我們做了錯誤判斷
  2. 張庭瑚酒駕自摔「目前工作全停擺」　曝未來規劃！
  3. 快訊／張庭瑚3鞠躬道歉！「喝酒回家又冒險騎車」還原酒駕經過
  4. 小亨堡唱歌「反差萌嗓音」首曝光　釣出謝金燕：姐姐有驚艷到
  5. 韓網瘋猜勝利渣男群組「李姓歌手」　李洪基深夜慰粉絲：別擔心
  6. 張庭瑚酒駕自摔！　今下午4點現身「還原現場」
  7. 哈佛碩士美女學霸回來了！　聽到「敏感歌詞」秒落淚
  8. 姜丹尼爾是導火線？YouTuber直指：勝利只是「大魔王」擋箭牌
  9. 《黑澀會》薔薔捲吸毒「臉書詭異發文」　台北豪宅煙霧瀰漫辦毒趴
  10. 陳珮騏親揭「休息」原因！　曝工作進度⋯3師父一句話她嚇傻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366