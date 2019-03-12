姜丹尼爾是導火線？YouTuber直指：勝利只是「大魔王」擋箭牌

記者吳孟庭／綜合報導

南韓天團BIGBANG勝利事件在南韓越燒越旺，會說流暢中文的韓國YouTuber宋讚養驚人評論，Wanna One出身的團員「姜丹尼爾」就是導火線，而勝利應該是被推出去的「擋箭牌」，懷疑是為了揪出背後「大魔王」的犧牲羊。

▲勝利曾去Wanna One演唱會與姜丹尼爾合照。（圖／翻攝自姜丹尼爾IG）

昨（11）日下午爆出一連串勝利「老司機群組」時，姜丹尼爾因為Wanna One演唱會後台曾和勝利合照過，透過律師發表聲明他和勝利事件無關，「沒有跟勝利見面或去Burning Sun夜店」，不過姜丹尼爾和勝利扯上邊，可能不是外界想得這麼單純，宋讚養就拍攝影片給出評論。

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宋讚養表示，日前有新聞報導，勝利介紹一位香港女富商給姜丹尼爾，希望姜能退出所屬公司轉投旗下，「當一個人想跳槽去另一間公司，在道德上是沒任何問題的。但若勝利真的做了這件（搶藝人）事情，就是公司跟公司之間直接性的侵犯。」

「姜丹尼爾是從什麼時候開始斷了他的消息？是2月份，就在那個時間點，這暴風就來了。」勝利可能因為擋人財路被盯上，宋反問：但勝利可以一個人決定這種事情嗎？我留給你們去想想。

▲宋讚養直指勝利是犧牲羊。（圖／翻攝自YouTube／HimmTV）

勝利從夜店事件、疑似性招待，到最近知名藝人「老司機聊天室」，看似不相關卻都在短時間內同時爆出來，「做錯的事情一定要拿出來，讓他改正，因為藝人是直接跟粉絲相關的。」但宋讚養堅信：「我認為他被利用當擋箭牌了。」

宋讚養指出前陣子勝利另外一家夜店被指逃稅，YG娛樂代表梁鉉錫（楊賢碩）在那家夜店卻佔7成股份，「很多BIGBANG粉絲認為YG老闆對勝利不關心」，但他認為「假如YG老闆跟勝利都已經有商業合作關係，在大家面前故意裝不熟，難道是為了發生意外的時候的鋪路嗎？」直呼根本就是一種障眼法。

▲勝利與YG的關係也備受討論。（圖／CFP）

同時他也提及YG說勝利退出演藝圈是他個人的決定，與公司無關，宋讚養反問：「有可能嗎？勝利事件都發生多久了，YG也都這樣了（比出走下坡手勢），YG可能都不跟勝利說半句話嗎？」他暗示箭靶其實對準的就是勝利背後的經紀公司。

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宋讚養更大膽預言，因為勝利即將在3底去當兵了，在這幾天內「勝利所有事情都會被爆出來，還不是結束，因為打從一開始就不是針對勝利，而是為了去抓勝利背後的那個人，所謂的大魔王，但YG也是很大的公司，也許到最後會成功防禦也不一定。」

▼宋讚養評論勝利新聞。（影片來源：YouTube HimmTV，如遭刪除敬請見諒。）