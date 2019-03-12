鄭俊英老司機群聊再爆！　「把女團當美食街在挑」批她是塊破布

記者張筱涵／綜合報導

南韓歌手鄭俊英偷拍事件越演越烈，2016年曾因為偷拍女生被調查的事件也重新被翻出檢視，因此被爆出其實當初他去道歉記者會時毫無悔意，在去的路途中說：「我去假裝一下很抱歉。」令人髮指。

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▲鄭俊英2016年就爆出偷拍事件，沒有反省反而繼續偷拍，遭批評根本是「偷拍成性」。（圖／翻攝自鄭俊英IG）



據韓媒《DISPATCH》報導，鄭俊英偷拍成性，過去曾被Zico爆料過擁有只有Kaoao Talk功能（南韓民眾主要使用的聊天系統）的「黃金手機」，在2016年事件爆出後在調查時，他以「手機故障」為沒有呈交該手機給警方，只有交出一般用的手機最後以「無罪、無嫌疑」結束。另外也被匿名關係者爆料：「在去道歉記者會的路上他說『我去假裝一下很抱歉』。」

鄭俊英在事件爆發後沉寂了好一陣子後，怎料他並沒有因此受到教訓，又讓黃金手機再次復活，他總共創了好幾十個聊天群組並且偷拍影片四處分享，對象不只是群組聊天室，連一對一聊天室也有，被害女性除了藝人以外還有想當藝人的練習生。

《DISPATCH》進而說明鄭俊英的群組則全都是跟他很熟的人，在這個群組內的所有人對彼此都沒有秘密，除了聊日常生活和工作以外也包含性事，他在群組中還有一個偷拍夥伴K先生，2個人在10個月期間拍了10幾個照片和影片上傳當作「一夜情認證照」。

有一名秘密爆料者也讓這些骯髒對話浮出水面：

▲鄭俊英對話內容曝光，右圖為《ETtoday娛樂星光雲》翻譯。（圖／翻攝自《DISPATCH》）

鄭俊英預定在13日出庭接受調查。