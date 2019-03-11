勝利退出粉絲崩潰：可以別走嗎？「BIGBANG、國民逆賊」全球熱搜

記者吳孟庭／綜合報導

曾幾何時叱吒南韓樂壇，甚至在全亞洲、歐美都享有高知名度的5人嘻哈團體BIGBANG，其中成員勝利因為多日來的醜聞事件，在沒有跟公司商議的情況之下，於IG發表「引退宣言」，等於BIGBANG無法維持完整體，引起全球粉絲哀號：我還在等5人合體！

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▲勝利引退「BIGBANG、國民逆賊」登熱搜。（圖／翻攝自推特）

勝利發表退出聲明的IG發文，1小時已經引來30萬按愛心的關注，可惜內容是遺憾的消息。留言內不只有韓文，包含中文、英文、日文、印尼文、泰文等各國語言，不少粉絲更連續發表「哭哭」的表情符號，對歐巴的決定感到傷心。

BIGBANG不但以將近20萬搜尋量登上Twitter關鍵字第一，連同英文「勝利（Seungri）」、韓文「國民逆賊」（勝利聲明中提到自己成為國民逆賊，全民公敵的意思）、日文「勝利引退（スンリ引退）」也都衝上熱搜。

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▲勝利IG湧入各國語言，有人加油、有人崩潰，但也有人嗤之以鼻。（圖／翻攝自勝利IG）

心疼的粉絲留言：「這是騙人的吧？」、「BIGBANG沒有5個人就不是BIGBANG了」、「我會永遠等待你」、「說好退伍BIGBANG合體呢？」，有人支持勝利，但也有不少相反意見，部分以韓文留言的句子卻對勝利嗤之以鼻，「說什麼無法忍受，不是應該要先道歉嗎？」、「真的要退就最好不要哪天再說要回來喔！」