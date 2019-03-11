ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

172cm關曉彤美腿「實際長度」首曝光！　「黃金比例」驚呆主持人

記者韓景樺／綜合報導

大陸藝人關曉彤被稱為新生代的流量小花，2017年和偶像男星鹿晗認愛後，一舉一動更是備受關注。她日前才因傲人腿長躍上微博熱搜榜，今日（11日）曝光的節目花絮中，也大方接受量腿長的要求，最終揭曉的結果也讓一旁主持人意外驚呼「哇！這麼長！」

▲關曉彤擁有一雙讓人羨慕的美腿。（圖／翻攝自微博／關曉彤）

▲關曉彤擁有一雙讓人羨慕的美腿。（圖／翻攝自微博／關曉彤）

請繼續往下閱讀...

關曉彤近來擔任陸綜《王牌對王牌》的常駐嘉賓，過去經常因為一雙美腿被討論，11日在最新節目花絮裡，她也一口答應主持人的要求，現場揭秘自己的腿長。經工作人員實際測量，身高172公分的關曉彤，光腿長就有108公分，完美比例讓一旁的主持人都有些不敢置信，她也不忘搞笑回應「難道我又長個了嗎？」

▲關曉彤在節目花絮中實際測量腿長。（圖／翻攝自騰訊娛樂）

▲關曉彤在節目花絮中揭秘真實腿長。（圖／翻攝自騰訊娛樂）

其實，童星出身的關曉彤自出道以來便被外界冠上許多稱號，例如：「國民閨女」、「學霸」、「土味少女」等，當被問到最想撕掉哪個標籤時，她也不改直率個性，坦言自己「臉皮比較厚」，對這些封號都不在意，但「最在乎就是別人說我胖」，關曉彤更補充道，個子高的女生如果稍微胖一點就會顯得特別壯，這個才是她最想撕掉的標籤。一旁的主持人聞言也貼心幫忙做總結，「不能說胖，其他說什麼都行」，讓關曉彤忍不住邊笑邊點頭承認。

▲▼ 關曉彤在節目花絮中實際測量腿長。（圖／翻攝自騰訊娛樂）

▲▼被問到最想撕掉哪個標籤時，關曉彤說自己只介意被說胖。（圖／翻攝自騰訊娛樂）

▲▼ 關曉彤在節目花絮中實際測量腿長。（圖／翻攝自騰訊娛樂）

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

推薦閱讀

快訊／勝利IG親自發表聲明：我決定退出演藝圈

快訊／勝利IG親自發表聲明：我決定退出演藝圈

吃不胖神話GG！　45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」…網感動笑：老天還是公平的

吃不胖神話GG！　45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」…網感動笑：老天還是公平的

陳珮騏消失八點檔…認了「劃休止符」　曝背後原因：我無能為力

陳珮騏消失八點檔…認了「劃休止符」　曝背後原因：我無能為力

元元撞臉《玩很大》同台女神！　相似度99%網全看傻：根本雙胞胎

元元撞臉《玩很大》同台女神！　相似度99%網全看傻：根本雙胞胎

勝利私藏「20秒撿屍偷拍片」還回：ㄎㄎ！　8人老司機群組曝光…韓網氣炸

勝利私藏「20秒撿屍偷拍片」還回：ㄎㄎ！　8人老司機群組曝光…韓網氣炸

慟！追思會公開婚訊「她把我藏3年了」　江倩齡老公淚崩告白：心很痛

慟！追思會公開婚訊「她把我藏3年了」　江倩齡老公淚崩告白：心很痛

周孝安甜摟周曉涵玩親親！　曝已有「愛的結晶」

周孝安甜摟周曉涵玩親親！　曝已有「愛的結晶」

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

勝利涉性招待警方列嫌疑人　網挖出「GD兩年前警告」：真說中了！

勝利涉性招待警方列嫌疑人　網挖出「GD兩年前警告」：真說中了！

182帥哥愛上胖妹同學！　被告白12次奇蹟出現…「約會照」網暴動

182帥哥愛上胖妹同學！　被告白12次奇蹟出現…「約會照」網暴動

被郭宗坤打臉！柯以柔「心力交瘁」快垮　鬆口「退出演藝圈」真相

被郭宗坤打臉！柯以柔「心力交瘁」快垮　鬆口「退出演藝圈」真相

野生Max、Lucy現身台北動物園！　合照猴子石雕融化1.8萬人

野生Max、Lucy現身台北動物園！　合照猴子石雕融化1.8萬人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／勝利IG親自發表聲明：我決定退出演藝圈

吃不胖神話GG！　45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」…網感動笑：老天還是公平的

陳珮騏消失八點檔…認了「劃休止符」　曝背後原因：我無能為力

元元撞臉《玩很大》同台女神！　相似度99%網全看傻：根本雙胞胎

勝利私藏「20秒撿屍偷拍片」還回：ㄎㄎ！　8人老司機群組曝光…韓網氣炸

慟！追思會公開婚訊「她把我藏3年了」　江倩齡老公淚崩告白：心很痛

周孝安甜摟周曉涵玩親親！　曝已有「愛的結晶」

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

勝利涉性招待警方列嫌疑人　網挖出「GD兩年前警告」：真說中了！

182帥哥愛上胖妹同學！　被告白12次奇蹟出現…「約會照」網暴動

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

關曉彤, 王牌對王牌

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 婚宴上「超仙正妹」跳舞引男客搶拍！　走近看…竟是新疆女神
  2. 吳奇隆「包場火鍋店」為劉詩詩慶生！　店家羨炸：吳太太好美
  3. 鄭俊英「偷拍女性私密片」傳好友炫耀　龍俊亨認了：對話的人是我
  4. 「在喪禮第一次見就做了」　鄭俊英、勝利對話渣爆！
  5. 172cm關曉彤美腿「實際長度」首曝光！　「黃金比例」驚呆主持人
  6. 許瑋甯與女神合體！頒獎典禮合照　網友讚：太美了是神仙
  7. 南韓陳冠希！勝利、鄭俊英群組「撿屍私密片」　曝光全因手機送修
  8. 贈獎／絕命鎮導演全新驚悚片《我們》　詭異笑容讓人「越看越毛」
  9. 鄭俊英偷拍私密照炫耀！還有一「崔姓歌手」也非法散布
  10. 彭紹宇影評／《滾滾紅塵》：母親與我同在21歲看這部電影

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366