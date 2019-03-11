172cm關曉彤美腿「實際長度」首曝光！　「黃金比例」驚呆主持人

記者韓景樺／綜合報導

大陸藝人關曉彤被稱為新生代的流量小花，2017年和偶像男星鹿晗認愛後，一舉一動更是備受關注。她日前才因傲人腿長躍上微博熱搜榜，今日（11日）曝光的節目花絮中，也大方接受量腿長的要求，最終揭曉的結果也讓一旁主持人意外驚呼「哇！這麼長！」

▲關曉彤擁有一雙讓人羨慕的美腿。（圖／翻攝自微博／關曉彤）

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關曉彤近來擔任陸綜《王牌對王牌》的常駐嘉賓，過去經常因為一雙美腿被討論，11日在最新節目花絮裡，她也一口答應主持人的要求，現場揭秘自己的腿長。經工作人員實際測量，身高172公分的關曉彤，光腿長就有108公分，完美比例讓一旁的主持人都有些不敢置信，她也不忘搞笑回應「難道我又長個了嗎？」

▲關曉彤在節目花絮中揭秘真實腿長。（圖／翻攝自騰訊娛樂）

其實，童星出身的關曉彤自出道以來便被外界冠上許多稱號，例如：「國民閨女」、「學霸」、「土味少女」等，當被問到最想撕掉哪個標籤時，她也不改直率個性，坦言自己「臉皮比較厚」，對這些封號都不在意，但「最在乎就是別人說我胖」，關曉彤更補充道，個子高的女生如果稍微胖一點就會顯得特別壯，這個才是她最想撕掉的標籤。一旁的主持人聞言也貼心幫忙做總結，「不能說胖，其他說什麼都行」，讓關曉彤忍不住邊笑邊點頭承認。

▲▼被問到最想撕掉哪個標籤時，關曉彤說自己只介意被說胖。（圖／翻攝自騰訊娛樂）