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潘恆旭批貪財…鄧紫棋工作人員回應了！　「從頭到尾沒接到電話」

娛樂中心／綜合報導

鄧紫棋近來和經紀公司鬧翻，9日在澳門的演唱會又因故延遲2小時，不料屋漏偏逢連夜雨，近來遭高雄市觀光局長潘恆旭點名，對方直指本有意邀她代言高雄，最後因為「經紀公司跟我們要了一筆很高的費用」而破局，今更傳出冠名贊助價碼為台幣600萬元。針對此事，鄧紫棋身邊的工作人員也無奈回應了！

▲鄧紫棋90度鞠躬道歉了！　演唱會「全場空等2小時」原因曝光。（圖／翻攝自微博）

▲高雄市府原本有意邀請香港歌手鄧紫棋擔任觀光代言人。（圖／翻攝自鄧紫棋微博）

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高雄市長韓國瑜積極推展觀光，每個月都有觀光代言人，1、2月分別是資深藝人白冰冰、陳文茜，之後為鎖定香港旅客，市府原本有意邀請鄧紫棋，最後卻因故作罷。對此，潘恆旭9日向媒體還原過程，並鬆口破局原因：「經紀公司跟我們要了一筆很高的費用。」

潘恆旭表示，當時透過經紀公司接洽，沒想到對方開出高價，「其實鄧紫棋本人應該不是那麼貪財。」之後透過演唱會贊助的代理商談贊助，最後卻也都沒下文。

▲▼潘恆旭回應高雄引進F1賽車問題。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市觀光局長潘恆旭。（圖／記者賴君欣攝）

隔天，《ETtoday》獨家掌握消息，鄧紫棋的冠名贊助為600萬元，而贊助回饋包括，「演唱會冠名權利如品牌名稱+G.E.M.鄧紫棋"Queen of Hearts"世界巡迎演唱會台北站」、「演唱會獲取贊助金額20%等值票卷及藝人口頭致謝」、「主要LOGO名稱露出於指定媒體平台」、「贊助商領導及公司成員與天后鄧紫棋合照2張」、「主視覺素材使用權利於品牌系列行銷活動」等5項回饋。

然而，早在傳出市府有意找鄧紫棋代言時，鄧紫棋經紀人就曾表示，完全沒有收到相關消息。如今此事又被翻出討論，據《自由時報》報導，鄧紫棋身邊工作人員無奈表示，他們從頭到尾都沒有接到高雄市觀光局的電話，也不知道怎會有價碼跑出來。

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