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勝利遭民眾請願「阻止入伍」　兵務廳：視情況而定延後

記者韓景樺／綜合報導

南韓天團BIGBANG的老么成員勝利近日風波不斷，8日才宣佈將於本月25日入伍，想不到竟引發「逃避性入伍」的爭議，更有韓國民眾向青瓦台提出請願，要求阻止勝利入伍，並以「軍隊不能成為逃避的地方」，要求徹查夜店事件。而針對此事，兵務廳相關人士表示若確認勝利有嫌疑，也可能推遲入伍的時間。

▲勝利▼。（圖／達志影像）

▲勝利。（圖／達志影像）

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今日（8日）韓媒《edaily》才報導勝利將於本月25日以陸軍身份入伍，勝利所屬的經紀公司YG Entertainment也證實此消息，並說明勝利雖在2月時參與首爾地方警察廳義務警察甄選考試，但為了避免不必要的誤會，「即使最後結果合格也會放棄，將以陸軍現役入伍。」相關報導一出，不只在歌迷們間投下震撼彈，也讓網友們議論紛紛。

有網友不滿勝利「逃避性入伍」的行為，向青瓦台提出國民請願，要求阻止勝利入伍，請願者甚至直言「軍隊不能成為逃避的地方」、「公眾人物一出事就往軍隊跑的行為真讓人看不下去」，更希望能推遲勝利的入伍時間，並徹查江南夜店事件。

▲有民眾向青瓦台請願「阻止勝利入伍」。（圖／翻攝自青瓦台官網）

▲民眾向青瓦台請願「阻止勝利入伍」。（圖／翻攝自青瓦台官網）

韓媒《體育趨勢（스포츠경향）》也引述了兵務廳相關人士的解釋，對方指出「如果已經收到入伍通知書，那麼入伍當然沒錯」，但「根據相關法案，若勝利在入伍之前被確認有嫌疑，那麼便可以延期入伍」，說明勝利確切的入伍時間可視情況而定是否延後。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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