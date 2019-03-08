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起底天菜老公！《延禧》張嘉倪首曝真實身分　網認證：高富帥無誤

記者李玟儀／綜合報導

女星張嘉倪以《延禧攻略》「順嬪」一角成功讓更多觀眾認識，近期和老公買超參加《妻子的浪漫旅行》第2季，夫妻倆甜蜜的感情讓粉絲看得好羨慕，而買超的真實身分也成為網友討論的焦點，外傳買超是「富少」王思聰的好友，她在節目中首度透露老公身分。

▲▼張嘉倪第一次公開老公真實身分。（圖／翻攝自買超微博）

▲張嘉倪第一次公開老公真實身分。（圖／翻攝自買超微博）

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買超自從上節目曝光過後，很多人對他的身分很好奇，過去他微博認證為某婚禮及活動策畫公司執行董事，但現在簡介已經更改為「我是張嘉倪的老公」，心甘情願當老婆的小跟班，看來對這個身分非常滿意。

面對外界對於買超的各種傳聞，張嘉倪首度公開丈夫的身分，「我這是在節目上第一次正式介紹我老公，他是開籃球館的，主業是開籃球館的，把所有的精力都放在籃球館上。」並且證實買超的確是王思聰的朋友。

不過張嘉倪也說，雖然內心曾覺得老公為了夢想開籃球館有點不切實際，但還是很支持老公勇敢追夢，夫妻倆相互扶持、鼓勵，然後各自在喜歡的領域中打拼、發光發熱，算是人生道路上的最佳同伴。

▲▼張嘉倪第一次公開老公真實身分。（圖／翻攝自買超微博）

▲張嘉倪和老公感情超好。（圖／翻攝自買超微博）

張嘉倪先前曾說過當出認識買超是在閨蜜聚會中，「從第一天認識以後，他就再也沒有消失過妳的面前……。」她透露男方用各種理由出現，包括自己搬家時，對方也會買很多生活必需品來關心，這時才感覺到「這個人是不是有點喜歡我？」

當時張嘉倪演藝事業正處於上升期，向買超表明不想這麼快談戀愛，「我一出去拍戲，就很長時間這樣，他也說沒關係，什麼時候妳想談戀愛的時候，妳告訴我一聲就行。」她後來帶家人去香港時，又得知對方說也在當地，便約好見面，更意外讓對方見了自己家長，見到男方用心幫外公抬輪椅，這時終於答應「不然我們談戀愛試試，但也真的沒想到，在一起就這麼長時間了。」

▲▼張嘉倪第一次公開老公真實身分。（圖／翻攝自買超微博）

▲買超靠著毅力追到心目中的女神。（圖／翻攝自買超微博）

買超也回憶第一眼看到張嘉倪的時候，就有了結婚的念頭，為了把心目中的女神追到手，付出不少努力，小倆口從相識到結婚，浪漫程度堪比瓊瑤，難怪被網友稱為「神仙愛情」，不少觀眾一邊看節目一邊直呼羨慕！

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張嘉倪, 妻子的浪漫旅行, 延禧攻略, 順嬪, 買超, 王思聰

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