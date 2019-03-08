「3年前大事」吳宗憲打破原則！罕見公開誇Sandy　她一聽驚訝回頭

記者李玟儀／綜合報導

節目《小明星大跟班》邀請4對父女（父子）再加上主持人吳宗憲及Sandy（吳姍儒）舉辦「明星親子挑戰賽」。在鏡頭前上總是對女兒呵護備至的吳宗憲坦言，其實從沒稱讚過Sandy，透過這次節目企劃，首度分享女兒讓他驕傲的部分。

▲▼吳宗憲難得誇Sandy，Sandy驚訝回頭。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

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5對父女（父子）爭奪第一名，面對默契大考驗題目「彼此最可能共同想到的電影」，前面4組人馬都答對，壓力落在吳宗憲及Sandy身上，吳宗憲的答案是《死侍》，但Sandy寫的卻是《大娛樂家》。

之所以吳宗憲會答《死侍》其實有很溫馨的原因，他說：「我自己的女兒我自己稱讚一下。」2016年時Sandy有機會訪問電影男主角萊恩雷諾斯，他曾經一度懷疑「妳OK嗎？」怕女兒hold不住好萊塢大明星，沒想到萊恩雷諾斯在訪問過程中相談甚歡，甚至還玩開了，他罕見公開稱讚女兒：「我覺得妳做得最好！」

▲吳宗憲難得誇Sandy。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

吳宗憲解釋，萊恩雷諾斯貴為國際巨星，卻沒有任何架子，和Sandy互動良好，這樣的結果讓他很感動，不過隨後又補一句：「因為沒有白花錢讓妳到美國去。」雖然是開玩笑，但看得出來很為女兒驕傲。