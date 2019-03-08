ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「3年前大事」吳宗憲打破原則！罕見公開誇Sandy　她一聽驚訝回頭

記者李玟儀／綜合報導

節目《小明星大跟班》邀請4對父女（父子）再加上主持人吳宗憲及Sandy（吳姍儒）舉辦「明星親子挑戰賽」。在鏡頭前上總是對女兒呵護備至的吳宗憲坦言，其實從沒稱讚過Sandy，透過這次節目企劃，首度分享女兒讓他驕傲的部分。

▲▼吳宗憲難得誇Sandy。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼吳宗憲難得誇Sandy，Sandy驚訝回頭。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼吳宗憲難得誇Sandy。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

請繼續往下閱讀...

5對父女（父子）爭奪第一名，面對默契大考驗題目「彼此最可能共同想到的電影」，前面4組人馬都答對，壓力落在吳宗憲及Sandy身上，吳宗憲的答案是《死侍》，但Sandy寫的卻是《大娛樂家》。

之所以吳宗憲會答《死侍》其實有很溫馨的原因，他說：「我自己的女兒我自己稱讚一下。」2016年時Sandy有機會訪問電影男主角萊恩雷諾斯，他曾經一度懷疑「妳OK嗎？」怕女兒hold不住好萊塢大明星，沒想到萊恩雷諾斯在訪問過程中相談甚歡，甚至還玩開了，他罕見公開稱讚女兒：「我覺得妳做得最好！」

▲▼吳宗憲難得誇Sandy。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲吳宗憲難得誇Sandy。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

吳宗憲解釋，萊恩雷諾斯貴為國際巨星，卻沒有任何架子，和Sandy互動良好，這樣的結果讓他很感動，不過隨後又補一句：「因為沒有白花錢讓妳到美國去。」雖然是開玩笑，但看得出來很為女兒驕傲。

推薦閱讀

許瑋甯機場脫掉！外套鈕扣解開「超兇深V」　往下看..高衩開到大腿

許瑋甯機場脫掉！外套鈕扣解開「超兇深V」　往下看..高衩開到大腿

迪麗熱巴戳破「女明星魔鬼減肥食譜」！　喝1個月奶茶反變瘦

迪麗熱巴戳破「女明星魔鬼減肥食譜」！　喝1個月奶茶反變瘦

爸被黑道綁架「媽親自帶錢贖回」　瑞莎揭家世..23歲賺到3000萬

爸被黑道綁架「媽親自帶錢贖回」　瑞莎揭家世..23歲賺到3000萬

Selina久違幸福認動心！　主動告白張軒睿「想跟我談戀愛嗎」

Selina久違幸福認動心！　主動告白張軒睿「想跟我談戀愛嗎」

SHINee Key入伍了！「平頭照曝光」　暖心親筆信逼哭69萬粉

SHINee Key入伍了！「平頭照曝光」　暖心親筆信逼哭69萬粉

王思佳遇潛規則！高層設「心機KTV局」伸魔爪　她嘆：不從下場很慘

王思佳遇潛規則！高層設「心機KTV局」伸魔爪　她嘆：不從下場很慘

《玩很大》沒公開的秘密！吳宗憲曝「限定攻略」會輸都是這個原因

《玩很大》沒公開的秘密！吳宗憲曝「限定攻略」會輸都是這個原因

前面車主開窗丟一袋垃圾　賈靜雯火大「敲車門丟回去」：我沒在怕

前面車主開窗丟一袋垃圾　賈靜雯火大「敲車門丟回去」：我沒在怕

孫安佐「單挑館長」影片曝光！「嘴破眼瘀青」pk大魔王慘被打爆

孫安佐「單挑館長」影片曝光！「嘴破眼瘀青」pk大魔王慘被打爆

犯規！曾莞婷「無P辣腿照」　男粉一看噴鼻血：妳的褲子呢？

犯規！曾莞婷「無P辣腿照」　男粉一看噴鼻血：妳的褲子呢？

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激推

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激推

快訊／鄧紫棋跟公司鬧翻！　宣布終止合作：我真的絕望了

快訊／鄧紫棋跟公司鬧翻！　宣布終止合作：我真的絕望了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激推

快訊／鄧紫棋跟公司鬧翻！　宣布終止合作：我真的絕望了

阿信「IG曖昧留言」太閃！　粉絲驚喜狂問…蔡依林回應了

伴娘嫌禮服醜直接丟了！　E奶人妻婚禮被羞辱…結完才知「超婊真相」

周曉涵認了：現在很愛周孝安！　內衣定裝他陪同

獨家／鄧紫棋親訴「吵架老闆」決裂！27歲被工作壓榨淚：不公平

惡媳和媽媽同時落水...渣男竟先救她！王宇婕《炮仔聲》魔化PTT狂轟

他暖陪愛紗回日本　「看她開心就幸福」真實身份曝光…網哭：好好照顧她

孫安佐體育課幫壓腿「見女生裙子超短」　下秒紳士舉動被推爆！

慎入！吳尊PO照「半張臉超噁變形」　網友點開崩潰：密集恐懼症會後悔

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Sandy, 吳姍儒, 吳宗憲, 小明星大跟班

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 當媽才懂！陶嫚曼產後3天崩潰　「寫一串話」網友全懂了：真的會想
  2. 勝利確定17天後入伍！　「為不必要的誤會放棄義警」
  3. 《耀眼》步調太慢不好看？第8集收視超越《漂亮姐姐》有原因
  4. 爸爸跑路獨背債、男友劈腿　《通靈》學姐半夜「雙腿滿血躺路中」
  5. 「3年前大事」吳宗憲打破原則！罕見公開誇Sandy　她一聽驚訝回頭
  6. 他暖陪愛紗回日本　「看她開心就幸福」真實身份曝光…網哭：好好照顧她
  7. 瘋電影／限時好友　工具人最高指導原則
  8. 許凱被白鹿醉酒強吻！《招搖》火辣「一夜荒唐」網暴動
  9. 王宇婕遇《炮仔聲》飆巔峰！　出道19年「曝轉捩點心聲」粉絲讚爆
  10. 犯規！曾莞婷「無P辣腿照」　男粉一看噴鼻血：妳的褲子呢？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366