王思佳遇潛規則！高層設「心機KTV局」伸魔爪　她嘆：不從下場很慘

記者李玟儀／綜合報導

前段時間從美國好萊塢興起「Me too」反性騷擾風潮，帶動越來越多女星勇敢站出來反抗演藝圈的潛規則，藝人王思佳在節目中坦言，過去曾遇過類似情況，回憶當時正在劇組拍戲，卻被要求去「請教某人戲怎麼演」，事後才知道原來這句話有另一層涵義。

▲▼王思佳出道初期遇潛規則。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

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王思佳當年拍戲時因為角色和自己本身性格重疊性較高，她認為因為和自己太像了挑戰性不大，沒想到某天卻有一位攝影師告訴她：「妳要不要去請教某某人，問一下他妳這個戲要怎麼演。」她不知道對方口中的高層是誰，也不知道長什麼樣子，卻被要求去「請教」，當時因為聽不懂所以就只是聽聽沒當一回事。

▲▼王思佳出道初期遇潛規則。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

沒想到過了2天攝影師又來找她，「不是叫妳去請教某某人，妳怎麼都沒有去？」她還是不太了解對方的意思，以為可能是要去和高層「請安」、「拜碼頭」，直到某一天在排戲時，那位高層現身了，衝著她劈頭就罵：「怎麼樣，很會演戲是不是，妳覺得演得很好是不是，小心我把妳寫出這個景喔！」

從那天後，王思佳不管做什麼事情都會被罵，某天劇組約唱歌，但她因為趕拍戲都沒睡覺因此缺席，事後聽說當天的唱歌局，去的人一進門就被灌威士忌，她說自己不喝酒，也沒有心思在這種交際應酬上，也沒有那種企圖心要藉由潛規則上位，她霸氣地說：「你可以用你的位置逼迫我，但我就是不就範嘛！」