ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王思佳遇潛規則！高層設「心機KTV局」伸魔爪　她嘆：不從下場很慘

記者李玟儀／綜合報導

前段時間從美國好萊塢興起「Me too」反性騷擾風潮，帶動越來越多女星勇敢站出來反抗演藝圈的潛規則，藝人王思佳在節目中坦言，過去曾遇過類似情況，回憶當時正在劇組拍戲，卻被要求去「請教某人戲怎麼演」，事後才知道原來這句話有另一層涵義。

▲▼王思佳出道初期遇潛規則。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲▼王思佳出道初期遇潛規則。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲▼王思佳出道初期遇潛規則。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

請繼續往下閱讀...

王思佳當年拍戲時因為角色和自己本身性格重疊性較高，她認為因為和自己太像了挑戰性不大，沒想到某天卻有一位攝影師告訴她：「妳要不要去請教某某人，問一下他妳這個戲要怎麼演。」她不知道對方口中的高層是誰，也不知道長什麼樣子，卻被要求去「請教」，當時因為聽不懂所以就只是聽聽沒當一回事。

▲▼王思佳出道初期遇潛規則。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲▼王思佳出道初期遇潛規則。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲▼王思佳出道初期遇潛規則。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

沒想到過了2天攝影師又來找她，「不是叫妳去請教某某人，妳怎麼都沒有去？」她還是不太了解對方的意思，以為可能是要去和高層「請安」、「拜碼頭」，直到某一天在排戲時，那位高層現身了，衝著她劈頭就罵：「怎麼樣，很會演戲是不是，妳覺得演得很好是不是，小心我把妳寫出這個景喔！」

從那天後，王思佳不管做什麼事情都會被罵，某天劇組約唱歌，但她因為趕拍戲都沒睡覺因此缺席，事後聽說當天的唱歌局，去的人一進門就被灌威士忌，她說自己不喝酒，也沒有心思在這種交際應酬上，也沒有那種企圖心要藉由潛規則上位，她霸氣地說：「你可以用你的位置逼迫我，但我就是不就範嘛！」

推薦閱讀

孫安佐「單挑館長」影片曝光！「嘴破眼瘀青」pk大魔王慘被打爆

爸被黑道綁架「媽親自帶錢贖回」　瑞莎揭家世..23歲賺到3000萬

唐綺陽運勢／白羊忙得很厭倦！處女、射手「桃花警報」：注意溝通

辱罵蔡英文　張瑞竹親曝「討厭民進黨原因」：一上台生意就沒了

前面車主開窗丟一袋垃圾　賈靜雯火大「敲車門丟回去」：我沒在怕

gay bar初體驗...六月「呼吸困難」急撤！　台灣人通病泰國遊掃興

SHINee Key入伍了！「平頭照曝光」　暖心親筆信逼哭69萬粉

許瑋甯機場脫掉！外套鈕扣解開「超兇深V」　往下看..高衩開到大腿

迪麗熱巴戳破「女明星魔鬼減肥食譜」！　喝1個月奶茶反變瘦

《玩很大》沒公開的秘密！吳宗憲曝「限定攻略」會輸都是這個原因

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女神牙醫超兇！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光　PTT瘋求看診：上帝神作

《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」被目擊！　認了：有愛的感覺

伴娘嫌禮服醜直接丟了！　E奶人妻婚禮被羞辱…結完才知「超婊真相」

斯亞穿泳裝熱舞「上下挖空」　半球蹦出…助理驚：太辣不敢看

賈靜雯破尺度「性感照」為修杰楷慶生！　獻吻甜喊：我的修老爺

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」！　病情惡化：不敢告訴柯以柔

「我兒子對不起你」老父站家門向邵庭道歉　她親睹殘忍一幕心碎哭了

修杰楷、孫志浩同天生日！　梧桐妹鬆口吐「對2個爸爸真心話」

4歲飛飛起床先折棉被　鏡頭轉翔翔「搖頭嘆氣」真實反應網笑翻！

林珈安「9個月巨肚」現形！　卸貨倒數正面照嚇傻網友

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

王思佳, 潛規則

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 贈獎／史上最強搞笑雙人組《喜劇天團：勞萊與哈台》重現江湖啦！
  2. 搶票日倒數！GOT7小分隊4月登台會粉絲　票價分3種
  3. 王思佳遇潛規則！高層設「心機KTV局」伸魔爪　她嘆：不從下場很慘
  4. 周潤發拍戲被誤傷「血流滿面」！　爆頭瞬間繼續演…喊卡全場傻眼
  5. 爆與姜丹尼爾戀愛ing　河成雲「親自解答」聽到傳聞笑了
  6. 《星光》謝震廷遭霸凌「抓到垃圾場」：逼當流氓小弟跑腿
  7. 影／鐵齒請好兄弟抽菸「亮紅光」嚇譙髒話！　大根隔天遇「驚悚車禍」信了
  8. 威爾史密斯《自殺突擊隊2》遭換角！改由《雷神索爾》男星取代
  9. 玖壹壹當臨時演員　春風被虧「連黑道都演不像」
  10. 台灣音樂人照過來！「TikTok看見音樂計畫」鼓勵原創　3/7嗨起來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366