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鄧紫棋決裂公司..男友man護航！「手繪圖暗示」嗆爆：不要再被欺負

記者李玟儀／綜合報導

香港小天后鄧紫棋7日無預警宣布和合作10年的公司蜂鳥音樂解約，880字長文控訴公司不公平，決定在本月底合約到期後，立即終止合作。陪伴在她身邊度過煎熬時刻的男友凌晨發文力挺。

▲▼鄧紫棋男友力挺。（圖／翻攝自mark微博）

▲鄧紫棋男友力挺。（圖／翻攝自鄧紫棋IG）

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鄧紫棋的造型師男友Mark半夜1點多發文：「以後不要再害怕，不要再被欺負，我們一起騎過難關。」附上2張照片，一張是騎在馬上的英姿，另一張則是手繪圖，一隻鳥倒在地上，眼睛打了個叉，被聯想為暗喻蜂鳥已死，Mark用行動力挺鄧紫棋，而粉絲也向他喊話：「照顧好她！」希望在這艱難時期，他能在鄧紫棋身邊給予幫助。

鄧紫棋在宣布即將和公司終止合作後，爆料這些年來一直遭遇不公平情況，幾個月前甚至發現公司嚴重違約，但一直以來都只是擦擦眼淚，告訴自己息事寧人就好，「沒想到最終還是和解不了，而他們繼續漠視事情的嚴重性，繼續公佈新的場次。我很無奈，因為我真的不希望把事情鬧大。」

▲▼鄧紫棋男友力挺。（圖／翻攝自mark微博）

▲▼鄧紫棋男友發文及手繪圖力挺。（圖／翻攝自mark微博）

▲▼鄧紫棋男友力挺。（圖／翻攝自mark微博）

不過雙方的裂痕早在2018年林口演唱會上就已經出現端倪，當時在台上她曾提到，自己跟老闆、音樂總監3人時常吵架，為公、私事不合拍，如今寫著「你們曾是我最信任的男人吧」，難掩心中對這段關係的變調感到遺憾。

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