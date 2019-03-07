迪麗熱巴戳破「女明星魔鬼減肥食譜」！　喝1個月奶茶反變瘦

記者李玟儀／綜合報導

迪麗熱巴是大陸影視圈90後女星中的佼佼者，不管是在人氣還是外型都成功擄獲一票粉絲喜愛，日前她獲得金鷹女神殊榮時，穿著金色禮服亮麗現身，卻被質疑發福、手臂肉明顯，身材頓時成為議論焦點，她最近在受訪時提到自己的飲食心法，公開女星減肥食譜的秘密：「說實話，沒見過這樣吃的。」

▲迪麗熱巴是個小吃貨。（圖／翻攝自迪麗熱巴微博）

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迪麗熱巴是演藝圈中著名的吃貨，之前在錄《奔跑吧》時，鹿晗曾開玩笑要她別再吃了，否則會背不動，可見對吃這件事真的執著，不過維持身材又是女演員一輩子的課題，還好她有自己的一套方法。

據雜誌《時尚健康》報導，迪麗熱巴和多數女孩一樣喜歡吃甜食，點奶茶還要加雙份奶霜，明明熱量超高，但喝了一個月竟然瘦了，她不好意思地解釋：「每個人體質不一樣，別人拿我的經驗嘗試然後胖了。」

▲迪麗熱巴連拍照用的道具都和吃有關。（圖／翻攝自迪麗熱巴微博）

事實上，迪麗熱巴也曾經歷過與「糖」對抗的時期，看了紀錄片之後，發現糖分攝取過多容易造成肌膚老化，再看到合作的男演員戒糖4年，狀態變得非常好，比實際年齡輕10歲，因此動念效法，但自己親自試過之後，發現控制到第4天就受不了，她就調整方式，吃一小塊蛋糕滿足口慾及心靈後，就有動力繼續努力，因此她提醒網友要依照自己的體質調整才是正確的方式。

至於坊間常常流傳女明星的「魔鬼減肥食譜」，迪麗熱巴說：「說實話，沒見過這樣吃的。」和她一起吃過飯的女演員都是正常吃，頂多為了角色需要減肥的人，會有一些階段性的食譜，例如吃蘋果、花椰菜、沙拉，依照專業指示循序漸進，「長期吃身體承受不住。」