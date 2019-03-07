Selina久違幸福認動心！　主動告白張軒睿「想跟我談戀愛嗎」

記者李玟儀／綜合報導

Selina和張軒睿在陸綜《女兒們的戀愛》中約會，兩人甜蜜的氛圍及有愛互動，常常成為網友討論的焦點，不過在最新一集中，男方開著車來接她，中途卻接到大姑來電，奶奶病危要趕快到醫院，張軒睿只能中途離開，她難掩遺憾失落。

▲▼張軒睿因家事中途離開，離開前放心不下Selina。（圖／翻攝自芒果TV）

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張軒睿停車接電話時，聽到大姑通知奶奶病情危急，掛掉電話明顯臉色凝重，他說奶奶在醫院已經住了一個月，情況不太樂觀，他將車靠邊停好，和家人通過電話後，與工作人員協調行程，決定暫停錄影趕赴醫院，雖然心裡懸著奶奶的狀況，卻也對Selina抱歉，關心又愧疚地問：「那妳怎麼辦？」

Selina溫暖地給予支持，希望張軒睿不要因為工作，而對於真正掛心的事情留有遺憾，「家人是遠比工作，甚至是我們現在的約會要來得重要很多。」她舉自己爺爺住進加護病房為例，設身處地為對方著想，「家裡發生這種事情，滿心疼的。」

▲▼因為張軒睿的離開，Selina錯過了說這兩句話的時機。（圖／翻攝自芒果TV）

不過Selina也說，本來打算這次約會行程結束後，不管張軒睿打算做什麼，或是對方有沒有準備什麼，她已經下定決心想主動問：「你有想要談戀愛嗎？」也會直接問對方：「你會想要跟我談戀愛嗎？」坦言內心期待和對方持續見面，遺憾的是對方家中有變故，一切計畫只能暫緩。

雖然告白計畫中斷，但Selina說：「他給了勇氣去期待明天會有什麼快樂的事情發生。」和張軒睿開始約會後，對她而言生活開始變得不同，「睡覺前我都是笑著的，我真的很開心，雖然行程很累，但是看著手機的照片、發生的點滴，我都是很開心的。」這些久違的快樂她歸功於對方。

▲▼Selina想起感情經歷，每次覺得離幸福近了，卻又總是差一點點。（圖／翻攝自芒果TV）

只是終究兩人還是擦身而過，Selina難過落淚坦言：「好像我的人生就差一點點，又可以有很美好的事情要發生，但是我，最終又跟他錯過了！」生命中有太多意外無法掌控，對她而言雖然可惜但只能接受。