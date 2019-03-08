快訊／郭宗坤轉加護病房！「最新病情」曝光　血塊疑掉出心室惡化

娛樂中心／綜合報導

女星柯以柔2017年底與名廚郭宗坤爆出6年婚變，已經向法院訴請離婚，官司仍在進行中，卻傳出男方心室有血塊，身體出現嚴重問題，不料近日病情惡化，血塊疑似掉出心室，目前轉加護病房。

▲郭宗坤離婚官司進行的同時，身體亮起紅燈。（圖／翻攝自柯以柔臉書）

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郭宗坤日前檢查出心臟衰竭、心室有血塊，肝功能也出現異狀，留院觀察中，不過即使健康亮紅燈，他也不敢讓柯以柔及小孩知道。然而在消息曝光後1周，卻傳出病況惡化，據《三立新聞》報導，郭宗坤血塊疑似掉出心室，在身體血管中遊走，目前已被轉送加護病房。

其實早在2018年6月，郭宗坤突在家心臟病發，當時獨自在家的他，打電話向好友求助，最後緊急送醫，撿回一條命，原本想瞞住爸媽，「我不想讓爸媽擔心，不能倒下。」之後做了一連串檢查，證實有心臟衰竭，除了吃藥控制，醫師也要求他不要太操勞，工作必須減量，讓他有感而發：「能夠多陪家人是幸福的，所以我更要好好照顧愛惜自己的身體，不要再讓他們為我擔心。」

▲柯以柔和郭宗坤。（圖／翻攝自YouTube、柯以柔臉書）

柯以柔2011年和郭宗坤結婚，育有3名子女，但郭宗坤在2017年10月間，連續被媒體拍到和餐廳女員工過夜，甚至疑似一起搭機返台，郭當時否認外遇，解釋是和女員工處理餐廳公事，遭外界誤會，隨後郭又在2019年初，因酒駕被台北地檢署處分緩起訴。