《雞不可失》即將炸出韓國影史票房新高　拍續集有望

▲《雞不可失》影評。（《星光好選喆》節目）

簡立喆／影評 、記者王筱筑／報導

近幾年韓國影視作品蓬勃發展，可說是「韓流」當道！優質韓片連發，實力不容小覷。爆笑喜劇《雞不可失》，在台灣上映票房已經突破五千萬台幣，在韓國更不用說，即將稱霸影史票房，打敗目前韓國電影票房紀錄保持者《鳴梁：怒海交鋒》，狠甩韓國影史票房第三名的《與神同行》。

《雞不可失》由影帝柳承龍領軍其他演技派演員，講述魯蛇緝毒5人小組，白天賣炸雞、晚上抓毒販，高潮迭起的斜槓人生，既療癒又搞笑；但其實裡面的演員個個都是認真的演技派，大鐘獎影帝柳承龍、性感美艷的韓國小姐出身的李哈妮、多演反派這次卻喜劇魂上身的陳善圭、主演韓劇《請回答1988》而走紅的李東輝，以及在多部熱門韓劇擔任要角的可愛鮮肉歐巴孔明，幾位警探共組魯蛇緝毒小組，以炸雞店做掩護臥底，想要查緝大型販毒集團建功，免除小組被解散危機，沒想到炸雞店生意太好，讓他一邊查案一邊顧店忙翻天，還做得比警察還成功，還更有成就感。

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▲▼《雞不可失》票房佳，再加上粉絲敲碗看不夠，拍續集機率極高。（圖／CATCHPLAY提供）

片中這群無厘頭警探們「不務正業」以外，還鬧出了不少笑話，電影還結合網路梗，嘲諷飢餓行銷，讓人心有戚戚焉又捧腹大笑。戲路超廣超多變、近期在熱門影集《李屍朝鮮》演出城府極深的反派領相人氣更旺的影帝柳承龍，這次在《雞不可失》飾演考績不佳又怕太太的班長，另外一位也得過青龍獎最佳男配角獎的陳善圭，過去作品也大多是嚴肅反派居多，這回演起喜劇片竟然讓人意外發現他根本是韓國版的邰智源，光是站著不動、撐大鼻孔，頂著超短齊瀏海的造型一語不發，就超有喜感，完全是「冷面笑匠」。



電影後段回歸精彩警匪動作片的部分，還響起了經典警匪片《英雄本色》的主題曲，除了勾起影迷們的懷念與回憶外，看到韓片配上粵語歌曲，不僅毫無違和感，更有熟悉的幽默感油然而生。因此如果是想要進電影院好好放鬆情緒，開懷紓壓一下的影迷朋友，《雞不可失》絕對是好選擇！