消極掰天后又搞事！嗑藥失控嗆媒體　大牌經紀人崩潰爆粗口

記者林映妤／台北報導

奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）在新片《逆光天后》化身滿嘴髒話的消極掰天后，嗑藥、嗆媒體的蕭婆行徑，讓飾演她經紀人的裘德洛（Jude Law）整天崩潰幫她擦屁股。裘德洛除了百般忍受主子的爛脾氣，還不惜爆粗口槓上各方媒體：「你們他媽都不准拍照！」

▲▼《逆光天后》娜塔莉波曼化身消極掰天后，搞瘋裘德洛。（圖／傳影互動提供）

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其實這是裘德洛繼《偷情》、《冷山》、《我的藍莓夜》後第4度和娜塔莉波曼合作，男神和影后不只在片中不斷靠嗑藥狂歡來紓解演出壓力，裘德洛更大膽搞上影后片中的姊姊，讓這段三角關係更加緊繃！

能與好友再次合作生涯代表作，娜塔莉波曼開心表示：「他是我遇過最可愛和溫柔的人，也是非常傑出的演員，跟他一起讓我可以很放心嘗試最瘋狂的事！」

娜塔莉波曼在《逆光天后》展現「消極掰態度」，片中她飾演的暴走歌手遭媒體獵巫夾攻，遇到粉絲要求合照時還拍桌怒吼：「你膽敢！操你媽的王八蛋！」各種脫軌行徑使她臭名遠播，但她毫不畏懼，「多年來人們總想打壓我，辱罵我肥、醜、賤，但我不會屈服！」

▲《逆光天后》娜塔莉波曼飾演一夕墮落的歌壇天后。（圖／傳影互動提供）

娜塔莉第一次看到劇本就心有戚戚焉：「這個角色就像一個真實存在的人，有時候可以是徹底的怪獸，有時候也可以很感性脆弱，不論如何都非常寫實。」她也吐露為了了解巡迴演唱會的生活模式，女神卡卡和瑪丹娜的演唱會紀實，都是她重要的表演參考對象。《逆光天后》3月8日上映。