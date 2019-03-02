強尼戴普正式提告安柏赫德！求償15億揭發前妻「心機騙局」

▲強尼戴普正式提告安柏赫德。（圖／達志影像／美聯社、《水行俠》劇照）

記者林映妤／綜合報導

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）被外媒《The Blast》爆料正式對前妻《水行俠》安柏赫德（Amber Heard）提起訴訟，提告原因則是長期妨害名譽，並且向女方求償5000萬美金，相當於新台幣15億元！

強尼戴普與安柏赫德2016年8月宣布離婚，結束15個月的婚姻關係，然而2人分手後卻撕破臉鬧得相當難看。安柏指控前夫家暴，並拿出對方咒罵、砸酒瓶的暴力影片佐證，但強尼戴普表示，這根本就是前妻故意設局陷害。

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▲強尼戴普不滿遭指控為施暴者，認為自己才是受害者。（圖／達志影像）

安柏赫德去年投書《華盛頓郵報》，透露指控強尼戴普家暴後，她還收到死亡威脅，更因此失去工作。強尼戴普此次提告，強調自己才是家暴受害者，對方指控內容全是虛構，安柏才是犯罪施暴者，「他們精心策畫騙局，為安柏赫德積極宣傳，實際上只是為了推動她的事業發展。」

昔日好萊塢金童玉女離婚至今2年半，強尼戴普今年初被拍到與小22歲的金髮辣妹激吻約會，終於有新歡；安柏赫德則因為演出《水行俠》聲名大噪，雙方看似歸於平順，但訴訟消息一出又掀起波瀾，就看這場鬧劇會如何發展下去了。