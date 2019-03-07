張若凡曝唱《走了嗎》心聲　「想到的都是那一段戀情」

記者許逸群／台北報導

張若凡重新詮釋在《聲林之王》演出的歌曲《走了嗎》，日前完整版MV出爐，唯美的畫面寓意十足。她表示，間奏弦樂猶如時光的切換，「在唱這首歌的時候，想到的都是過去在讀書的那一段戀情。」

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▲張若凡分享錄製過程。（圖／ETtoday）

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張若凡表示，剛進錄音室時一度覺得緊繃與緊張，畢竟是不熟悉的環境，讓她一開始很不自在。她說道：「唱歌的時候空氣變得更凝結，會讓我更投入歌詞裡面。」不過她也笑說「很害怕聽到自己走音」，好在她演唱過程有完整投入情緒與狀態，對自己的表現還算滿意。

▲張若凡《走了嗎》MV。（圖／翻攝YouTube）

其實，原唱袁惟仁錄《走了嗎》就是在這間錄音室，張若凡坦言其實會有些壓力，還有人開玩笑說，要她假裝「小胖老師」也在現場，讓她笑說「這樣我會更緊張」。

張若凡在《聲林》中因演唱袁惟仁的《走了嗎》獲得廣大迴響。選秀結束後，她進錄音室將這首歌曲重新詮釋錄音，並邀請到金曲團隊重磅打造，由曾獲得金曲獎最佳編曲人的蔡科俊統籌製作、資深編曲人袁偉翔老師重新編曲，在曲中加入弦樂編曲，讓整首歌聽起來更加豐富優美。

另外，張若凡3月30日會回母校青年高中演出，當日也會參加於台北美堤河濱公園舉辦的好朋友野餐日，屆時會有《聲林》的眾多選手帶來一連串的精彩表演以及見面會，詳情請搜尋ETtoday好朋友野餐日。

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