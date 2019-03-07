林明禎挺「E級雪球」站旁邊辣舞！　服務生「專心上菜」反應網笑翻

記者潘慧中／綜合報導

林明禎擁有32E、22腰的魔鬼身材，天使臉孔、無邪笑容擄獲不少人的心，但姊姊7日曝光一支影片，只見她把握上菜空檔，抓起麥克風辣舞熱唱，有趣的是，一旁專心送餐的服務生態度相當淡定，逗樂不少網友：「被小哥哥無視了。」

▲▼林明禎完全沒有偶像包袱。（圖／翻攝自Instagram／brandy333nat）



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畫面中，可以看到林明禎身穿淡粉色旗袍，上頭印有精美的花朵圖案，襯托出她的甜美氣質，貼身剪裁包覆住豐滿上圍，窈窕曲線一覽無遺，仔細往下看還能發現，側邊似乎有開高衩，展現若隱若現的性感。

▲服務生從頭到尾都很淡定。（圖／翻攝自Instagram／brandy333nat）



音樂前奏一下，林明禎搞笑地前後抖動身體，看到鏡頭一直在拍不自覺笑了出來，隨著旋律飆高音搭配誇張的肢體動作，自然不做作的態度十分討喜，但格外引起注意的是，旁邊的服務生完全沒有看她一眼、全程專心上菜，專業到網友直誇：「見慣這場面了」、「太強大了完全無視！」

▲林明禎氣質甜美可愛。（圖／翻攝自Instagram／minchen333）



事實上，林明禎一家神基因，媽媽不但遺傳美貌給她，姊姊林詩枝同樣擁有瓜子臉、高挺鼻樑，連身材也完美遺傳。林詩枝其實只大妹妹1歲，2006年曾榮獲「馬來西亞小姐中國東方明珠總決賽亞軍」，隔年更獲得「《我想成為一個模特》第二季總決賽亞軍」，就此踏進演藝圈，不僅是模特兒，還身兼演員、歌手的身分，姊妹倆一樣具備多方位的才藝。

▲▼林明禎的媽媽（上圖）和姊姊（下圖）都長得很漂亮。（圖／翻攝自Instagram／minchen333、brandy333nat）

