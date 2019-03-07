ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林明禎挺「E級雪球」站旁邊辣舞！　服務生「專心上菜」反應網笑翻

記者潘慧中／綜合報導

林明禎擁有32E、22腰的魔鬼身材，天使臉孔、無邪笑容擄獲不少人的心，但姊姊7日曝光一支影片，只見她把握上菜空檔，抓起麥克風辣舞熱唱，有趣的是，一旁專心送餐的服務生態度相當淡定，逗樂不少網友：「被小哥哥無視了。」

▲▼林明禎挺「E級雪球」站旁邊辣舞（圖／翻攝自Instagram／brandy333nat）

▲▼林明禎完全沒有偶像包袱。（圖／翻攝自Instagram／brandy333nat）

請繼續往下閱讀...

▲▼林明禎挺「E級雪球」站旁邊辣舞（圖／翻攝自Instagram／brandy333nat）

畫面中，可以看到林明禎身穿淡粉色旗袍，上頭印有精美的花朵圖案，襯托出她的甜美氣質，貼身剪裁包覆住豐滿上圍，窈窕曲線一覽無遺，仔細往下看還能發現，側邊似乎有開高衩，展現若隱若現的性感。

▲▼林明禎挺「E級雪球」站旁邊辣舞（圖／翻攝自Instagram／brandy333nat）

▲服務生從頭到尾都很淡定。（圖／翻攝自Instagram／brandy333nat）

音樂前奏一下，林明禎搞笑地前後抖動身體，看到鏡頭一直在拍不自覺笑了出來，隨著旋律飆高音搭配誇張的肢體動作，自然不做作的態度十分討喜，但格外引起注意的是，旁邊的服務生完全沒有看她一眼、全程專心上菜，專業到網友直誇：「見慣這場面了」、「太強大了完全無視！」

▲林明禎氣質甜美可愛。（圖／翻攝自Instagram／minchen333）

事實上，林明禎一家神基因，媽媽不但遺傳美貌給她，姊姊林詩枝同樣擁有瓜子臉、高挺鼻樑，連身材也完美遺傳。林詩枝其實只大妹妹1歲，2006年曾榮獲「馬來西亞小姐中國東方明珠總決賽亞軍」，隔年更獲得「《我想成為一個模特》第二季總決賽亞軍」，就此踏進演藝圈，不僅是模特兒，還身兼演員、歌手的身分，姊妹倆一樣具備多方位的才藝。

▲▼林明禎的媽媽（上圖）和姊姊（下圖）都長得很漂亮。（圖／翻攝自Instagram／minchen333、brandy333nat）

推薦閱讀

10天前擁抱「成最後道別」　阿姨約好參加婚禮…張雁名慟：怎先離開了

《炮仔聲》韻如「吃蜂蜜流產」惹議！　醫提「專業真相」打臉：神扯

《黑澀會》大牙裸上身脫了！　「掉半球」破尺度泡湯照超辣

玩筆仙「犯2禁忌」釀大禍！　她親眼目睹友人「超慘下場」發毛

小嫻被瞎爆「婚變後鏟肉15kg」！　減肥2關鍵正面回應了

37年「只有這件事沒做過」！　嚴立婷：我這個人坦蕩蕩

師父一句「3樓佛堂很久沒拜」救了余祥銓！　靈界作祟真相藏14年

孫安佐比腕力被電爆！　獨扛4層便當「二頭肌炸裂」上課影片曝光

4歲飛飛起床先折棉被　鏡頭轉翔翔「搖頭嘆氣」真實反應網笑翻！

影／鐵齒請好兄弟抽菸「亮紅光」嚇譙髒話！　大根隔天遇「驚悚車禍」信了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女神牙醫超兇！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光　PTT瘋求看診：上帝神作

伴娘嫌禮服醜直接丟了！　E奶人妻婚禮被羞辱…結完才知「超婊真相」

《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」被目擊！　認了：有愛的感覺

斯亞穿泳裝熱舞「上下挖空」　半球蹦出…助理驚：太辣不敢看

賈靜雯破尺度「性感照」為修杰楷慶生！　獻吻甜喊：我的修老爺

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」！　病情惡化：不敢告訴柯以柔

「我兒子對不起你」老父站家門向邵庭道歉　她親睹殘忍一幕心碎哭了

4歲飛飛起床先折棉被　鏡頭轉翔翔「搖頭嘆氣」真實反應網笑翻！

修杰楷、孫志浩同天生日！　梧桐妹鬆口吐「對2個爸爸真心話」

Selina久違幸福認動心！　主動告白張軒睿「想跟我談戀愛嗎」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林明禎

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 開放台灣觀眾選結局！慕尼黑室內劇院《夜半鼓聲》海報暗示男男戀？
  2. 熊熊睡蒙古包「G罩杯北半球」掉出來了！　床照曝光掀暴動
  3. 還記得「愛哭鬼麥朵」？53歲雪莉韓德森成為「天團老婆」！
  4. 「世越號」電影上映！304人罹難　家屬痛失愛兒「每年替他慶生」
  5. 班傑自爆練武功傷身　化身酒保跳國標「復健」
  6. 林明禎挺「E級雪球」站旁邊辣舞！　服務生「專心上菜」反應網笑翻
  7. 雷／《花不棄》結局○○復活被譙：爛尾！　製作人給出「逆轉關鍵」
  8. 當面嗆男演員：你的話題無聊！　「GD伴遊女」李周妍惹怒觀眾
  9. Selina甜笑認欣賞張軒睿！下秒揭「差11歲代溝」大叫：很傻眼
  10. 《不推怎麼行》莎莎躲桌底「狂搓王世堅」沒反應：下半身還有知覺嗎？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366