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孫安佐「單挑館長」影片曝光！「嘴破眼瘀青」pk大魔王慘被打爆

記者李玟儀／綜合報導

孫安佐一直以來把館長當作偶像，好不容易終於有機會面對面，他主動要求和對方來一場格鬥，館長苦勸無效，2人進行一場短暫的較量，3日館長曝光長鏡頭畫面，透露當天他離開時其實眼睛是腫的，嘴巴裡面也有傷，雖然戰況有點慘，但館長特別肯定他的膽識「叫小賀」。

▲▼孫安佐單挑館長。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

▲▼孫安佐單挑館長。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

▲▼孫安佐單挑館長。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

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孫安佐雖然勤於健身，但和館長站在一起時明顯塊頭還是小一號，館長透露，和孫安佐碰面當天，對方強烈表示想和他對打的意願，儘管他多次勸告，對方還是堅持：「堅持一定要讓我揍，說打到重傷、骨折、吐血也沒關係。」

▲▼孫安佐單挑館長。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

▲▼孫安佐越級打boss。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

▲▼孫安佐單挑館長。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

最後孫安佐如願真的和館長來一場小型格鬥，他帶好護具上場，過程中試圖出拳，但對館長來說這些都不算什麼，輕而易舉化解，反倒是館長一腳往他小腿肚上踢，儘管力道已經有控制，但看得出來他滿痛的，一度站不穩跛腳，硬撐著忍痛堅持到最後一秒。

館長說其實孫安佐離開時眼睛是腫的，嘴巴裡面也破皮流血，「身上一定很多傷，不是開玩笑的。」但經過這次的相處，他肯定孫安佐的膽識也稱讚對方是個不錯的孩子，希望大眾能別戴著有色眼鏡看他。

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孫安佐, An Tso Sun, 狄鶯, 孫鵬, 館長, 陳之漢

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