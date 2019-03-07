爸被黑道綁架「媽親自帶錢贖回」　瑞莎揭家世..23歲賺到3000萬

圖文／鏡週刊

若把生命的意義單單放在快樂上，那就忽略了，生命該是個歷程這樣更重要的事。身為第一個拿到台灣身分證的烏克蘭人，瑞莎說：「很多時候我想過放棄，我花了6年算幸運的，很多人在台灣20年還沒有辦法拿到⋯」

從烏克蘭到台灣，是8千多公里的距離。該怎麼測量這國界之間的距離？心有多遠，它就有多遠。當然，並不是開始了在時間中的旅行，你就能夠變成另一個人的。瑞莎說：「我的自信是很多人給我的，一開始一點都沒有。」

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「16歲開始當模特兒，剛開始，我也不了解為什麼大家覺得我很漂亮，為什麼我有那麼多工作？從小我父母也沒有說我漂亮還是怎麼樣，他們說頭腦比較重要，心比較重要。」

瑞莎因為外表賺到了錢，她讀到經濟碩士，也懂投資，23歲時就拿新台幣3千萬元回烏克蘭為父母蓋房子。結婚時，她與鞋業小開的另一半，在台灣買房子的錢，是一人出一半。她堅定，「不要靠別人，一定要好好的自己準備好。要有安全感，相信自己明天也有辦法去賺那個錢。我想很多，有什麼萬一，有另一個選擇⋯」

對她來說，賺錢有因有果，而她在乎的是結果。她承認，「是。我喜歡賺錢，為了我的家人，跟幫助有需要的人，我不一定會花這些錢在我身上，我非常喜歡幫助別人，但是幫助別人需要錢。我看別人幸福，我就很幸福。錢愈多，我能幫得愈多。」

她說心才是最重要的，「我真的覺得內心比外型重要多了。喜歡就喜歡，不喜歡就不喜歡，我沒有要所有人都喜歡我，不可能。」並說「如果錢不拿去做好事，賺錢沒有意義啊，有什麼用啊？是紙而已。應該要讓大家舒服，讓家人舒服。」

她解釋，想成為台灣人，因為她喜歡台灣人，心裡也已經是台灣人，而不是因為烏克蘭正面臨政治與經濟的難題。「要說錢的話，我之前在日本或德國工作賺比較多。錢今天在明天不在，每個地方都像斑馬線，有黑有白，沒有百分之一百安全、經濟很好的地方。每一個地方，都有它的好，跟它的不好，因為每個地方都有人，人有很多種。所以要看人，而不是看地方。」

瑞莎講出斑馬線的比喻時，我感覺她的確是認真活著、有所感，才能在這微小之處，置入如此生活的比方。「拿到身分證這件事，讓我有這樣的感覺。想好好做人，不是真的去做人（笑），是用心做事情。幫助小朋友讓我更有自信，拿到台灣的身分證，又讓我比較有安全感，感覺我被大家歡迎，我現在覺得更堅強更有力量。」

瑞莎說，自己的英雄是媽媽，她想成為像媽媽那樣勇敢的人。回想在烏克蘭時，從醫生轉做生意的父親曾被黑幫綁票，是母親帶著錢去贖回。「不管怎麼樣，媽媽都會給爸爸肩膀。我也想跟媽媽一樣，小朋友可以靠著我，不那麼害怕。」

妝髮：李筱雯 造型：陳慧明 服裝提供：PRADA、CALVIN KLEIN



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