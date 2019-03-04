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前面車主開窗丟一袋垃圾　賈靜雯火大「敲車門丟回去」：我沒在怕

娛樂中心／綜合報導

女星賈靜雯主演的新劇《我們與惡的距離》即將在3月24日播出，她為作品獻出了從影來最多的淚水，劇中她飾演新聞台主管，因為一起無差別殺人事件失去兒子，從此陷入悲痛深淵。面對生活中的善與惡，她雖然外表柔弱，但其實內心很強悍，正義感爆發時擋都擋不住，曾在機場目睹家暴，差點衝過去揍人。

▲賈靜雯《我們與惡的距離》靠酒精麻痺喪子之痛 。（圖／公視提供）

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據《ELLE》雜誌報導，賈靜雯正義感強烈，曾經有次在機場大廳目睹一名男子當著小孩的面打老婆，她頓時怒火中燒，「當下我就覺得很可惡，立刻就有衝動想要過去揍人。」工作人員火速攔住她，說已經有人幫忙了，就怕因為公眾人物的身分導致事情更複雜。

還有一次是在國外，在路上看到有人把車窗搖下來後，直接丟出一袋垃圾在馬路上，賈靜雯暴氣直接敲對方車門，把整袋垃圾丟回給車主，舉動超霸氣，不過身為名人難道不怕因此引來不必要的麻煩嗎？她一派輕鬆地說：「我不在乎別人認出我，最好你可以認出我是賈靜雯，知道我就是來告訴你這些事情。」

▲▼賈靜雯中秋連假過後，工作滿檔。（圖／取自賈靜雯臉書）

▲賈靜雯外型溫婉柔弱，但實際上正義感超強。（圖／取自賈靜雯臉書）

不過賈靜雯也說，這些事都是量力而行，不會冒著生命危險去做，至於怕不怕被對方罵，她泰然自若表示：「當面罵我也沒關係，因為是你在做不對的事情。」女俠性格和溫婉外型意外有著強烈反差！

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賈靜雯, 修杰楷, 梧桐妹, 咘咘, BO妞

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