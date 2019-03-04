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SHINee Key入伍了！「平頭照曝光」　暖心親筆信逼哭69萬粉

記者韓景樺／綜合報導

韓國人氣團體SHINee的成員Key於4日入伍，同行高唱從軍去的還包括前2AM成員鄭珍雲、VIXX隊長N，3人同樣考上軍樂隊，預計將於論山訓練所接受基本軍事訓練後，進入軍樂隊服役。想要低調入伍的Key也在3日更新了IG，除了放上平頭照以外，也透過手寫信向粉絲道別，希望歌迷能幸福的等他回來。

▲▼Key入伍。（圖／翻攝自Instagram／Key）

▲Key入伍。（圖／翻攝自Instagram／Key）

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Key是繼隊長溫流之後第二位入伍的SHINee成員，和溫流同樣選擇低調入伍的他，也在昨日透過個人IG公開手寫信。信裡提到2008年出道以後，和歌迷們一起創造的珍貴回憶，都成為了他們朝著共同目標前進的動力，雖然出道至今從未經歷這麼長的空白期，歌迷們也可能會感到遺憾或依依不捨，但自己「會無後顧之憂，健康並堅強的快去快回」。

▲▼Key入伍。（圖／翻攝自Instagram／Key）

▲▼Key入伍平頭照曝光，暖心親筆信告別粉絲。（圖／翻攝自Instagram／Key）

▲▼Key入伍。（圖／翻攝自Instagram／Key）

除了IG的手寫信道別外，Key的個人Repackage專輯《I Wanna Be》也在今日(4日)公開，除了正規一輯《Face》中的10首歌曲外，也額外增加了3首新歌（I Wanna Be、Show Me和Cold），期待能向歌迷們傳達自己會一直陪伴在身邊的心情。

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Key, SHINee, 當兵, 入伍

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