辱罵蔡英文　張瑞竹親曝「討厭民進黨原因」：一上台生意就沒了

記者李玟儀／綜合報導

資深女星張瑞竹2月時在臉書上發文暗損蔡英文總統「長相抱歉」、「三八」，此番言論引起輿論砲轟，她解釋是在形容台灣「經濟抱歉」，但說法未獲網友認同。3日她再度發文解釋討厭民進黨的原因。

▲張瑞竹。（圖／翻攝自張瑞竹臉書）

張瑞竹說：「（網友）一直都在說我罵小英，我覺得我只是在比喻，你可以說比喻不當，真的要罵不是用這樣的罵法。」她說在經歷小英上台後，失去了一個月3萬瓶指甲油的大陸訂單，「我和我那努力了好幾年，那些台中工廠的研發朋友都因此改行，老闆改去別公司上班賣馬桶。」

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張瑞竹認為自己先前的發文只是調侃，「基本上我對小英和其支持者都沒什麼恨呀、討厭的感覺，只是寫出我觀察到的。」同時也提到當年陳水扁上任後，她的服裝店生意一落千丈，「大年初一到初五的訂單瞬間變成原來的3分之1，之後我就關店了。」

有了這些經歷，張瑞竹認為：「反正只要民進黨上台，我在台灣的生意就不用做了。」除了自己生意的考量外，她還提到小英用自己的方式愛台灣，「但最後我們看到的結果是兩岸有更興盛繁榮嗎？」她舉例馬政府時期承認九二共識，「中國跟台灣不是也很友好嗎？當時台灣人也的確過得比較好，人家有打來嗎？」

在張瑞竹的文末提到，「不需要妖魔化中國，世代替換，我只看結果。」她認為大陸從改革後底薪增加至少60倍，「我只想問先別笑人家，台灣自己都管不好了。」

▲▼張瑞竹發文。（圖／翻攝自張瑞竹臉書）