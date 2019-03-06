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Ella患憂鬱：飛機上狂掉淚！　「我為什麼活在別人期待」

記者關韶文／台北報導

不是在富裕的家庭中長大，但是有屋子住有飯吃；也許腿不夠長，手臂不夠細，那就穿高跟鞋，那就運動嘛，要不別穿無袖的，Ella說她從來沒有羨慕過別人，也從來沒有不喜歡過自己，「因為我從小就知道，這個世界上再也找不到第二個陳嘉樺，知道我是獨一無二的。」

女子團體S.H.E而出道，一出道就爆紅，Ella被問到在過程中是否迷失過，她毫不遲疑的說，「有！因為一出道就很紅，然後就是不斷的忙忙忙忙忙，生活幾乎沒有一點空隙的就是到處跑到處飛，加上那時候的感情狀態也不是很好，其實已經有憂鬱症的徵兆，常常躺在飛機的座椅上時，眼淚就會不自覺的一直往下掉，心裡不斷的在問為什麼，為什麼會這麼忙這麼累，始終活在別人的期待中的我，對自己的期待又是什麼。」

▲▼ella。（圖／VOUGE雜誌提供）

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▲▼ELLA分享出道以來心境轉變。（圖／VOUGE雜誌提供）

▲▼ella。（圖／VOUGE雜誌提供）

直到應世界展望會之邀去了一趟印度的加爾各答，看到了街頭的貧童、看到有人就住在有錢人家的圍牆旁，當地生活就是旁邊的那條水溝，看到貧民窟中的生活，中午時候，Ella跟著去了一家中餐廳吃飯，吃了一口炒飯眼淚就開始狂流，「因為清楚感受到，這些孩子要吃一頓這樣的飯，有多麼的困難，多麼的不容易。然後我就覺得說，如果你不好好珍惜你自己，就真的太過份，太不惜福了。心態的改變，讓原本蒙塵的樂觀重新鮮活。」

Ella升格人母，她一直記得剛生完孩子時，對自己說「我要當一個職業婦女！」她接著分享，「因為我想要用我自身去做一個示範，來告訴我的孩子說，你不需要為了任何人停下你的腳步，即使你是我的孩子，我仍舊要告訴你，你的人生是你自己的，去做你想做的事，然後努力做到。」在前往洛杉磯沙漠的車程裡，不時可以聽到小孩童稚的笑聲，稍有空閒的時候，Ella就滑手機，手機裡紀錄著兒子勁寶各種各樣的生活片段，她的行李中還帶著勁寶的毛絨玩偶，每晚抱著玩偶入睡，彷彿勁寶就在身邊。


 

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