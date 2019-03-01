玖壹壹師弟團拍MV「遭警察關切」　全身刺青又被誤會！

記者關韶文／台北報導

十年圓夢！混血兒娛樂旗下「廟會文青」草屯囝仔成軍邁入第十年，歷經組團起伏、爭執、低潮、苦等後，終於在3月1日推出首張台語創作大碟《貓霧仔光》，同日推出最新主打《陷阱江湖》MV充滿濃濃江湖氛圍，團員樞育與阿倉兩人以著殺氣、漂泊口吻來詮釋這首歌。

副歌高唱「好膽莫走！」洗腦且抓耳，傳達在社會上行走就是場現實考驗，任何危險狀況都可能會迎面而來，有衝突、有陷阱、有好人、有壞人，在善惡充斥的環境中，取決你怎麼衡量，才能夠全身而退，兩人分享了創作主軸：「人生的道路佈滿荊棘，如同這社會一樣，處處充滿著陷阱，好膽莫走或許是諷刺，因為我們知道誰都走不了。」充滿警世與冒險意味的歌曲。

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▲▼草屯囝仔推出新歌MV。（圖／混血兒娛樂提供）

MV呼應新歌「江湖味」，劇情設定宛如「中港無間道」，敘述黑白兩道間的臥底故事，場景選在台中舊市場裡拍攝、動員超過80名的臨時演員、地方人士助陣演出，就連專輯製作人都被拉下來飾演警察，只讓這場械鬥戲更為逼真、壯觀，事前為此特別跟當地店家、居民溝通，即便如此，劇組正式拍攝時的大陣仗與逼真程度，刀械棍棒充斥、夾雜著大批人馬而成的群毆事件，還是讓不少顧客誤以為真，甚至引起當地波麗士大人警方的關切，經了解是拍攝MV後才放心。

殺氣不僅只在歌曲，有趣的是，兩人近來為新專輯緊鑼密鼓宣傳，幾乎天天都得從南投出發北上台北錄製節目，日前從台北車站搭計程車趕上電台通告，但可能是打扮加上身上刺青、又帶著墨鏡，相對冷酷的形象，下車前司機忍不住提問「你們確定是要去電台錄節目？不是要去找人麻煩吵架的吧？」讓他們是哭笑不得。