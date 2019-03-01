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棉花糖合體了！　小球、聖哲「隔3年」同台唱回憶

記者關韶文／台北報導

「小球」莊鵑瑛每年和歌迷們的生日約定，棉花糖睽違三年驚喜合體！在昨晚台北Legacy Taipei的「一期一會 生日派對」瘋狂落幕。她表示，「33 歲的派對記憶猶新，沒想到一年根本是光速飛行。去年許多新朋友的加入與老朋友也漸漸回歸，而每年最開心、瘋狂、驚喜的就是生日派對，因為有大家還有許多的愛與無法預期的神奇夜晚。」

▲▼小球,棉花糖。（圖／環球提供）

▲棉花糖相隔3年合體演出。（圖／環球提供）

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小球選唱自己很喜歡的歌手作品，像是孫燕姿《風衣》、林宥嘉《天真有邪》、茄子蛋《浪流連》、韋禮安、TIZZY BAC、吳汶芳……。在小球解釋完同名歌曲挑戰遊戲，她選唱蔡依林《天空》，並介紹今晚的來賓吳汶芳出場，為當晚活動掀起第一波高潮。汶芳選唱王菲《天空》，她表示很開心接到小球的邀請，更開玩笑說小時候去KTV都會點唱「棉花糖」的歌，小球回應：「妳確定是小時候嗎？」

當《我們都一樣》歌曲要進入副歌之前，昔日戰友「棉花糖」團長沈聖哲驚喜出現，全場驚呼聲不斷，小球虧說聖哲話那麼少還能引起這麼大的騷動，歌迷對他應該只是久別勝新歡；小球還爆料最初向聖哲提出邀請時，他的第一個反應是，「蛤～好久沒彈吉他了耶。」上回一起公開演出是2016年的小球生日會活動，睽違3年兩人再度同台，可說是當晚的驚喜彩蛋。

▲▼小球,棉花糖。（圖／環球提供）

▲▼吳汶芳、舒米恩擔任小球嘉賓。（圖／環球提供）

▲▼小球,棉花糖。（圖／環球提供）

生日會最後，小球感性發表談話，她知道那是因為身邊總有一群很支持自己的人，才能讓她繼續走在這條路上。小球充滿感激的說：「感謝有你們，聽我唱歌，聽我說話，讓我陪在你的身邊，一起迎接34歲的未來。」

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