棄南韓發片！　18歲台女目睹「院長要求練習生整形」

▲王欣晨Amanda新人發片記者會。（圖／記者張一中攝）

記者關韶文／台北報導

樂壇新人王欣晨（Amanda）1日舉辦發片記者會，發行首張概念專輯《UTOPIA夢托邦》，展現在南韓苦練2年的成果。值得一提的是，培訓過程中一度受到南韓大經紀公司JYP徵選，但她堅持做自己，「我覺得還是以自己的初心為主，這樣比較舒服。」

剛滿18歲的Amanda，在6名舞者的簇擁下，載歌載舞首唱《UTOPIA夢托邦》，充滿粉紅泡泡青春氣息，韓風新歌摩登前衛更引人入勝。活動上，樂壇前輩游鴻明和F.I.R.阿沁看好Amanda的潛力，特地排除萬難前來站台力挺，游鴻明送上全球限量99隻的金狗音響，祝Amanda發片一鳴驚人！阿沁則特別登台獻花。

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▲▼王欣晨結束南韓練習，回台灣發片。（圖／記者張一中攝）

最令人驚喜的是，《UTOPIA夢托邦》未發片先報喜，預購大爆量，堂堂突破1千張，對新人來說是相當難得的好成績！此外，天團「少女時代」的前團員Jessica以及當紅炸子雞《焦急的羅曼史》成勛也特地錄製祝福VCR給Amanda，據悉這也是Jessica首次為別的藝人錄VCR，相當難得。此外，Amanda之後也將擔任成勛活動嘉賓。

Amanda頂韓國STC演藝學院高分畢業實力，三年練就神功，南韓各大經紀公司爭相網羅，受訪時被問到，為何不加入JYP，她則說，「因為南韓的壓力很大，他們也滿嚴格，想說台灣做自己母語的唱片。我覺得還是以自己的初心為主，這樣比較舒服，覺得做自己喜歡的事情，努力就好。」

▲▼阿沁、游鴻明擔任王欣晨記者會嘉賓。（圖／記者張一中攝）

Amanda身為家中長女，努力追夢，她坦言自己的父母也很支持她，「我家還有妹妹跟弟弟，他們跟我非常不一樣，弟弟是喜歡打電動lol，妹妹是畫畫，他們也很支持我，應該會買我的專輯。」

被問到受訓過程中，是否有被要求整形，Amanda笑說，「我們院長是要求美的人，會叫別人去整形，我有看到他叫別人去，但是我沒有。」公司砸下400萬為Amanda拍攝新歌MV，宣傳預算則難以估計。