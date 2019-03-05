小亨堡慶30歲「把飛飛翔翔刺身上」　黑人看了傻眼：哇靠！

記者張筱涵／綜合報導

曾在范范（范瑋琪）和黑人（陳建州）擔任保母的小亨堡，對於人生能碰上黑范一家人一直心存感激，5日時更決定將這份心意化為永久印記，特地去刺青店將飛飛翔翔刺在身上，讓粉絲看了又驚又喜。

▲小亨堡先前擔任飛翔兄弟的保母，現在則是黑范夫妻的特助。（圖／翻攝自小亨堡臉書）

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小亨堡5日在社群網站上傳兩張照片，仔細一看可以發現她將飛翔兄弟的名字「睿飛」、「睿翔」和乾女兒「沁俞」刺在手臂上，另一部分的刺青則是以飛翔兄弟英文名字「River」和「Ryan」的草寫連結，前面還有火車頭似乎就象徵著自己未來也會一直帶著他們努力向前的概念。

▲▼小亨堡將飛翔兄弟和乾女兒的名字刺在身上。（圖／翻攝自小亨堡臉書）

這不只是小亨堡送給自己的30歲生日禮物，也代表著最純粹的真心誠意，她感性告白：「因為飛飛翔翔來到這世界上，我到了飛飛翔翔的家，我的人生因為你們而變的不一樣，所以我把飛翔跟我的乾女兒冰冰放在我的身上～我保證這絕對是真愛。」黑人看了以後驚呼了聲「哇靠」，其他同樣看著飛翔兄弟長大的粉絲們也都深受感動，紛紛讚賞「真的是完全投入的愛，好棒」、「感動，飛飛翔翔因為小亨堡啊姨乖乖的長大變成開心的小朋友」。

▲黑人看到小亨堡的刺青驚呼：「哇靠。」（圖／翻攝自小亨堡IG）

▲小亨堡臉書全文。（圖／翻攝自小亨堡臉書）