舒華新歌唱20秒「團體照0笑容」　深夜吐300字心聲…粉絲心疼

記者張筱涵／綜合報導

韓團(G)I-DLE台灣成員葉舒華日前才因為新歌只唱了「嗚喔喔」部分引起部分粉絲不滿，經過最重要的首周舞台後，3日在南韓時間接近深夜時她也在微博寫下300多字的長文心聲，讓粉絲忍不住心疼「這孩子真的太堅強了」。

▲19歲的葉舒華（右二）是韓團(G)I-DLE的一員。（圖／翻攝自(G)I-DLE臉書）

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葉舒華在這次總長3分17秒的新歌《Senorita》中，只唱了約20秒的時間，並且歌詞都是「嗚喔喔」的關係，引起了網路上一陣熱烈討論。部分粉絲和網友認為從出道到現在她的部分都是最少的，還時常負責站在那個後面會被擋住的位置，也讓這次回歸一舉一動都受到矚目，就有人發現在官方IG於4日上傳的團體照中她看起來有些疲累且無表情。

▲葉舒華在合照裡無笑容，看起來有些疲態。（圖／翻攝自(G)I-DLE IG）

對藝人來說每個人的回饋都是很重要的，也因此有些藝人都會自己搜尋去看些回覆與評論，葉舒華也是如此，在首周舞台結束後，她3日於南韓時間近凌晨時分於微博寫下：「回歸的這幾天，看到很多人給我的『建議』，我認為可以去做改變的我就會去改變、去學習，再更摸索自己且保有自己的風格。」

葉舒華直言所有評論裡面最感謝的是那些真的為自己好的發言，其他部分全部都無感，並不會被擊倒。然而，懂事的她也明白家人、朋友和粉絲們會因此而擔心，但她再次堅定表示：「我的努力只需要得到愛我的你們的認可就好，其他的我不在意，不喜歡看到你們也難過，我現在還是很開心，因為我在做我喜歡的事，也有好多人為我應援著，我真的很知足了，幸好我還有你們。」

【葉舒華微博全文】

回歸的這幾天

看到很多人給我的「建議」，我認為可以去做改變的我就會去改變、去學習 再更摸索自己 且保有自己的風格

謝謝那些真的為我好的人給我的留言

至於其他，我無感 擊敗不了我

但是，我的家人、朋友還有無條件支持我的人

會因此而心疼我擔心我

只想跟你們說，

我的努力只需要得到愛我的你們的認可就好

其他的我不在意

不喜歡看到你們也難過，我現在還是很開心

因為我在做我喜歡的事，也有好多人為我應援著

我真的很知足了，幸好我還有你們

這幾天讓我想起一段話

「不要輕易信賴他人的讚揚，也不要把別人的輕蔑放在心上，要記得活在別人嘴下是一種愚蠢」

親愛的你們，我沒關係，有些人永遠都不會成為我停下來的理由 放一百二十萬個心吧～

晚安

2019 . 03 . 03 Sun - 標題自想