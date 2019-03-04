ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

女藝人不能沾酒！Lara兩張「10年對比照」竟被關切：想反駁

記者盧薇淩／台北報導

梁心頤（Lara）一直以來致力於女性平權運動，將於9日舉行「我們節」女性平權活動，透過軟性的遊行訴求和舉辦音樂會，讓大家更認識 「我們節」，也特別邀請「國民女友」祈錦鈅在空中開直播演唱會，挑戰歌后經典歌曲，希望透過音樂來發聲，呼籲跨越性別區隔、走出同溫層一起慶祝婦女節，眾人一同邁向平等的觀念。

▲▼lara梁心頤和祈錦鈅線上直播 。（圖／妹妹娃娃多媒體）

▲Lara梁心頤和祈錦鈅線上直播 。（圖／妹妹娃娃多媒體）

請繼續往下閱讀...

Lara 分享，其實不管性別都有社會給予的既定包袱，比如說女藝人需一直注重外表跟形象，想盡辦法保持苗條、年輕，不能沾上菸酒或不好的事物。她舉例，前陣子風靡2009和2019年的照片對比，她私底下拍照喜歡耍寶，剛好有2張直接拿酒對嘴喝的照片，其實只是擺pose，也覺得很搞笑，但在IG分享後，身邊的人很擔心被覺得是酒鬼，又補了一句「女藝人不能跟酒沾上關係」，Lara說：「我知道是好意，可是我覺得有點不公平，難道會喝酒的女人就是壞女人嗎？其實很想反駁這一點。」

▲▼lara梁心頤和祈錦鈅線上直播 。（圖／妹妹娃娃多媒體）

▲Lara以自身故事提倡性別平權。（圖／妹妹娃娃多媒體）

小鈅說比起男性，女性更常被物化，也常會有一些刻板印象，一但認定了便會定型無法改變，比如形象以及表面的東西，許多人都喜歡斷章取義評論，例如一個女生愛打扮或長得漂亮，就常被說是花瓶，但能力真的不是靠性別以及相貌決定的。

Lara 在直播中開出來的歌單，挑戰天后級流行曲目，包含蔡健雅《先生有事嗎》 、蔡依林《I’m not yours》及張惠妹《傲嬌》。本週六天氣預報會下雨，Lara和小鈅也在空中做起晴天娃娃希望週六會是一個大晴天，也呼籲粉絲一起來參加這個有意義的活動，預計現場將湧進400人。

推薦閱讀

《初戀》女主角愛上繼母決定變性　「超展開劇情」網全傻：比八點檔更扯！

隋棠被女兒拍下「睡醒瞬間」　網一看嚇傻：根本Tony哥！

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　帳棚內畫面曝光…網一看：臉紅了

快訊／資深藝人余邦病逝馬偕醫院！　享壽65歲

老公欠43億豪宅全賣光…女星不離棄陪吃苦！　熬8年回歸貴婦生活

林明禎模特兒親姊顏值爆表！　母女3人穿旗袍「豐滿胸型全露」

孫安佐「單挑館長」影片曝光！「嘴破眼瘀青」pk大魔王慘被打爆

BLACKPINK安可⋯Jennie突這樣做　粉絲狂丟東西上台！

37年「只有這件事沒做過」！　嚴立婷：我這個人坦蕩蕩

小彬彬離婚1年錄影清算舊帳　前妻暴怒打臉了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《初戀》女主角愛上繼母決定變性　「超展開劇情」網全傻：比八點檔更扯！

隋棠被女兒拍下「睡醒瞬間」　網一看嚇傻：根本Tony哥！

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　帳棚內畫面曝光…網一看：臉紅了

快訊／資深藝人余邦病逝馬偕醫院！　享壽65歲

老公欠43億豪宅全賣光…女星不離棄陪吃苦！　熬8年回歸貴婦生活

林明禎模特兒親姊顏值爆表！　母女3人穿旗袍「豐滿胸型全露」

孫安佐「單挑館長」影片曝光！「嘴破眼瘀青」pk大魔王慘被打爆

BLACKPINK安可⋯Jennie突這樣做　粉絲狂丟東西上台！

37年「只有這件事沒做過」！　嚴立婷：我這個人坦蕩蕩

小彬彬離婚1年錄影清算舊帳　前妻暴怒打臉了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

梁心頤, Lara

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 陳喬恩片酬5000萬！　酒駕挨罰義務勞動「無償拍微電影」
  2. 溫昇豪看虐童新聞怒了！怒嗆動手打人父親是「龜孫子」
  3. 周潔瓊公司剛否認伴遊　王思聰「開2100萬勞斯萊斯」親自接機照曝光！
  4. 《天空之城》14歲秀韓挑戰「偶像金字塔」！《101》4導師也曝光
  5. 《密弒遊戲》票房出爐！「片尾埋伏筆」續集明年上映
  6. 女藝人不能沾酒！Lara兩張「10年對比照」竟被關切：想反駁
  7. 新版《恰吉》鬼娃科技化！「雲端學習殺人技巧」內建WIFI連線、支援雙語溝通
  8. 艾怡良高雄開唱：買不到魔力紅才來？驚喜唱張惠妹這首哭了
  9. 分手亞莉安娜4月　彼特當眾「喇舌大20歲女神」認愛！
  10. 王傳一《東宮》愛將死在自己手裡！「下輩子不做兄弟」網友暴動了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366