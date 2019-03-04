女藝人不能沾酒！Lara兩張「10年對比照」竟被關切：想反駁

記者盧薇淩／台北報導

梁心頤（Lara）一直以來致力於女性平權運動，將於9日舉行「我們節」女性平權活動，透過軟性的遊行訴求和舉辦音樂會，讓大家更認識 「我們節」，也特別邀請「國民女友」祈錦鈅在空中開直播演唱會，挑戰歌后經典歌曲，希望透過音樂來發聲，呼籲跨越性別區隔、走出同溫層一起慶祝婦女節，眾人一同邁向平等的觀念。

▲Lara梁心頤和祈錦鈅線上直播 。（圖／妹妹娃娃多媒體）

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Lara 分享，其實不管性別都有社會給予的既定包袱，比如說女藝人需一直注重外表跟形象，想盡辦法保持苗條、年輕，不能沾上菸酒或不好的事物。她舉例，前陣子風靡2009和2019年的照片對比，她私底下拍照喜歡耍寶，剛好有2張直接拿酒對嘴喝的照片，其實只是擺pose，也覺得很搞笑，但在IG分享後，身邊的人很擔心被覺得是酒鬼，又補了一句「女藝人不能跟酒沾上關係」，Lara說：「我知道是好意，可是我覺得有點不公平，難道會喝酒的女人就是壞女人嗎？其實很想反駁這一點。」

▲Lara以自身故事提倡性別平權。（圖／妹妹娃娃多媒體）

小鈅說比起男性，女性更常被物化，也常會有一些刻板印象，一但認定了便會定型無法改變，比如形象以及表面的東西，許多人都喜歡斷章取義評論，例如一個女生愛打扮或長得漂亮，就常被說是花瓶，但能力真的不是靠性別以及相貌決定的。

Lara 在直播中開出來的歌單，挑戰天后級流行曲目，包含蔡健雅《先生有事嗎》 、蔡依林《I’m not yours》及張惠妹《傲嬌》。本週六天氣預報會下雨，Lara和小鈅也在空中做起晴天娃娃希望週六會是一個大晴天，也呼籲粉絲一起來參加這個有意義的活動，預計現場將湧進400人。