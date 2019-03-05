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10個有8個不敢看完！　「明星們令人窒息的尷尬場面」掀90萬人討論

記者張筱涵／綜合報導

大陸微博5日的熱搜榜裡突然出現了「明星間令人窒息的尷尬場面」，許多網友都充滿著好奇心點進去，發現是有人將各大節目的尷尬畫面截取下來集合成一段近6分鐘的影片，結果有許多網友都表示：「第一個就尷尬地退出來了。」

▲「明星間令人窒息的尷尬場面」登熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲「明星間令人窒息的尷尬場面」登熱搜。（圖／翻攝自微博）

在明星間令人窒息的尷尬場面影片中，第一段就是《花兒與少年第二季》中，許晴被鄭爽問是上一季玩得開心還是這一季時，面無表情地果斷回覆是上一季，讓原本靠在她身上的井柏然也跟著起身，被問及原因時也直言：「因為上一季的人都正常。」後來在陳意涵的提問「什麼願意讓妳來第二次」之下，雖然氣氛已經僵掉了但仍投下一記震撼彈：「因為劇組，因為攝影組，完全就是攝影組。」

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▲許晴直白的回答讓現場陷入一陣尷尬沉默。（圖／翻攝自愛豆音樂現場微博）

▲許晴直白的回答讓現場陷入一陣尷尬沉默。（圖／翻攝自愛豆音樂現場微博）

就是這樣第一段窒息尷尬畫面讓網友們直言才不到1分半的時間就關了，第二段影片則是成龍很喜歡參賽者的狀況下，可能也有為著節目效果心急衝去按下馮小剛的投票鈕，結果此舉惹火了對方。馮小剛表示這樣就不公平了，因此他的票和成龍的票都必須無效，在主持人和成龍試圖想圓場後態度也沒放軟，兩次拿足球規則論述，「足球運動場上你用手摸球了，那當然是要罰你點球了，你要是進球就無效，同時還得罰下去」、「踢足球能不能說這次我手球扔一次，下次你也手球扔一次，可以這樣嗎？規則是幹什麼的」。

▲馮小剛對成龍衝過來按自己的按鈕非常生氣。（圖／翻攝自愛豆音樂現場微博）

▲馮小剛對成龍衝過來按自己的按鈕非常生氣。（圖／翻攝自愛豆音樂現場微博）

第三段則是楊麗萍喜歡的舞者表現不好，說在場的評審沒辦法決定參賽者的好壞，金星緊接著說：「我們做在這個位置上就是得評判，這段舞他們倆就是跳得不好，那您給票就完事了，您給票我不給票就完事了。」結果楊麗萍一聽生氣地怒拍桌子反駁，兩個人就這樣你念一串我念一串地你來我往，最後是在其他人的調節上才緩和。

▲金星和楊麗萍對「評審」的想法不同。（圖／翻攝自愛豆音樂現場微博）

▲金星和楊麗萍對「評審」的想法不同。（圖／翻攝自愛豆音樂現場微博）

最後一段是陳坤和謝霆鋒同為評審時，陳坤突然拿耳機丟向謝霆鋒讓坐在中間的陶晶瑩也嚇了好大一跳，後來又突然要求對方將墨鏡拿下，這樣的舉動和言語讓謝霆鋒相當不開心。謝霆鋒也跟著回擊「如果陳坤在現場拍電影，我相信如果這個現場是一個馬桶，他就是一個大便，是融在一起的」。

▲陳坤丟耳機要謝霆鋒拿下墨鏡，被謝霆鋒說是大便。（圖／翻攝自愛豆音樂現場微博）

▲陳坤丟耳機要謝霆鋒拿下墨鏡，被謝霆鋒說是大便。（圖／翻攝自愛豆音樂現場微博）

一連四段的窒息尷尬影片，許多網友都表示真的看不完，光用看的都被自己尷尬死了，看完的人則是再次對這些場面展開熱烈討論。

►明星間令人窒息的尷尬場面影片。

▲許晴直白的回答讓現場陷入一陣尷尬沉默。（圖／翻攝自愛豆音樂現場微博）

▲網友反應。（圖／翻攝自愛豆音樂現場微博）

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