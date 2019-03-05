上課到一半…走廊出現「韓團男神學長」　全暴動衝上前搶合照

記者張筱涵／綜合報導

韓團GOT7成員王嘉爾（Jackson）畢業於香港的美國國際學校（American International School），受到父親的影響從小學習擊劍，曾獲亞洲青少年劍擊錦標賽亞洲排名第一名，日前他悄悄回到母校，讓學弟妹們又驚又喜。

▲王嘉爾以韓團GOT7出道，在大陸也在各大節目中嶄露頭角，擁有高人氣。（圖／翻攝自王嘉爾微博）

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美國國際學校4日掀起了一陣騷動，學生們上課到一半才發現男神學長竟然回到母校了，一群人就這樣蜂擁而上求合照、握手、擁抱。王嘉爾原本只是單純要返校，打扮隨意外鬍子也沒有刮，毫無偶像包袱的狀況下見到這麼熱情的學弟妹們也是親切十足，即使素顏也答應每個要求留下多張合照，更特地去探望擊劍隊的學弟妹們，還因此收到了大蛋糕，場面相當溫馨。

▲王嘉爾打扮隨意地回母校。（圖／翻攝自WangKong852-微博）

▲▼王嘉爾熱情和學弟妹合照外，學校擊劍隊也特別準備蛋糕給他驚喜。（圖／翻攝自新浪娛樂微博、lamhinchung IG）

王嘉爾也特別到了學校的熱舞社，在錄下的影片中可以聽見他一直大聲幫忙炒熱氣氛並鼓勵著學弟妹，離開後也還是意猶未盡地於微博寫下：「回到學校，回想到小時候好多回憶，現在所有的設備跟教育都非常好，應該珍惜，希望你們追著你們的夢想，做你們喜歡的，別放棄，別後悔，保持飢餓。」

事實上，王嘉爾的母親周平曾是中國體操隊成員，父親王銳基是曾獲亞洲運動會擊劍金牌的選手並擁有「亞洲第一劍」的稱號。出身於運動家庭的他從5歲開始練習體操，一直到10歲後透過小學的興趣班接觸擊劍後愛上，12歲參加全運會獲得人生第一枚劍擊金牌，2010年參加青年奧運世界排名11位，隔年參加亞洲青少年劍擊錦標賽拿下亞洲排名第一名，後來為了明星夢放下擊劍，現在在各地也擁有超高人氣。

▲王嘉爾微博全文。（圖／翻攝自王嘉爾微博）