吳宗憲古裝代言噴笑　Sandy仙氣逼人「直追花不棄」

記者許逸群／台北報導

綜藝天王吳宗憲與女兒Sandy總是帶給觀眾歡笑與幸福，與東森購物追求讓客戶幸福快樂的品牌精神「購好、購幸福」不謀而合。吳宗憲父女基於長期對東森購物品質的信賴和喜愛，本次聯手代言，東森集團也大力宣傳，將他們的古裝廣告扮相製作成總長度17米、高7米的大幅壁貼，在捷運西門站與南京三民站曝光。

▲吳宗憲與Sandy古裝拍攝東森購物廣告。（圖／東森購物提供）

本次廣告採取趣味古裝拍攝風格，也是吳宗憲父女首度以古裝扮相拍廣告。Sandy古裝造型仙氣逼人，被網友大讚為「仙氣直逼花不棄」，吳宗憲的裝扮則是被誇喜感十足。他們本次代言東森購物共計拍攝兩個廣告，劇情主題為東森版二十四孝，分別是《嚙指痛心篇》與《親嚐湯藥篇》。

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▲東森集團在捷運站大力宣傳。（圖／東森購物提供）

《嚙指痛心篇》劇情十分逗趣，內容是描述穿著古裝的吳宗憲，某天被不專業按摩師按摩，按得痛到哇哇大叫。此時，Sandy父女連心感應、忽然心痛，知道是慈父呼喚，立刻上東森購物網選購肩樂按摩器，替吳宗憲隔空抓龍，闡述聰明Sandy妙計救父，也展現出他們溫馨的父女親情。

▲吳宗憲扮古裝「笑」果十足。（圖／東森購物提供）

《親嚐湯藥篇》劇情則描述吳宗憲某天特別想喝滴雞精，Sandy剛好正在上東森購物的Live節目販售古傳滴雞精，下班立刻帶回家孝敬父親。吳宗憲使出天廚神器鍋具加熱，隨後嚐到滴雞精後展現滿意萬分的表情，也表達出Sandy的貼心。《親嚐湯藥篇》廣告預計將於五月上線，敬請期待。