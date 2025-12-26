方郁婷考完期末考歸隊了！　合體《大濛》魯常神還原認屍場：兩年前這天拍的

記者蕭采薇／台北報導

年度現象級電影《大濛》全台票房逼近7千萬，朝破億大關全力衝刺！女主角方郁婷剛結束美國期末考，火速返台歸隊宣傳，25日聖誕節當天，與飾演「陰間擺渡人」魯常的林道禹合體跑場，5場活動全數秒殺。導演陳玉勳更驚喜突襲現場，揭露片中讓觀眾哭慘的「認屍戲」，竟然巧合地也是兩年前的聖誕節拍攝的，讓這場見面會充滿了命運般的既視感。

▲得知演員林道禹（左）與方郁婷（右）連跑多場戲院活動，《大濛》導演陳玉勳（中）驚喜突襲映後現場，足見劇組的好感情。（圖／華文創提供）

方郁婷一回台灣就馬不停蹄加入宣傳，看到戲院連第一排都坐滿，她開心直呼：「很感動！」談起片中那場賺人熱淚的「認屍戲」。

方郁婷透露拍攝當天正好是兩年前的聖誕節，當時因為「民國」二字的台語發音困難，加上情緒極重，讓她一度非常緊張，所幸對手演員林道禹的沈穩眼神幫助她入戲。林道禹則謙虛表示，自己是以「送行者」的心情演出，希望能給往生者體面，默默陪伴家屬度過難關。

▲片中賺人熱淚的「認屍戲」，其實就是在兩年前的聖誕節拍的。（圖／華文創提供）

為了不戳破片中「零台詞」的神秘感，林道禹在映後活動搞笑拿出手機，用「Google小姐」語音問候：「有人需要衛生紙嗎？魯常祝大家聖誕節快樂！」瞬間逗樂剛哭完的觀眾。導演陳玉勳隨後驚喜現身，幽默玩起諧音梗：「我剛剛也是『淋到雨』（林道禹）走過來的！」足見劇組好感情。

▲方郁婷（左）與飾演「陰間擺渡人」的林道禹（右），到戲院和觀眾碰面，直呼「真的很感動」。（圖／華文創提供）

《大濛》口碑持續沸騰，近期更掀起一股「請學生看電影」的熱潮。有歷史老師帶隊上課、也有善心人士包遊覽車讓3間學校學生進戲院，甚至有人將普發的6000元換成電影票，只希望下一代能認識台灣歷史，帶著勇氣前行。面對各界支持，陳玉勳導演也感性喊話：「希望戲院多開場次給我們啊！」

▲「魯常」是非常特別的角色，演員本身時髦有型，劇組要將他形塑成1954年的撈屍擺渡人花了許多心思。（圖／華文創提供）