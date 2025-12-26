炎亞綸當老闆太佛「年終發超過200萬元」！　甜認與男友有結婚計畫

記者蔡琛儀／台北報導

炎亞綸2025年從音樂、影視創業與個人品牌全面開花，歷時三年打造的專輯《Ikigai》全面上架，並同步公開海外巡演計畫，也透過《我偷偷升級》啟動YouTuber身分，更跨足影視創立「大浪娛樂」，展現進軍幕後的企圖。他今（26日）接受媒體訪問，公開了超佛的員工待遇，令人超羨慕。

▲炎亞綸身兼大浪娛樂、火火選物、晴空鳥、轉子資本等多重管理身分。（圖／晴空鳥提供）

炎亞綸身兼大浪娛樂、火火選物、晴空鳥、轉子資本等多重管理身分，更親手打造全新辦公空間，從格局到動線幾乎全程參與，笑說自己簡直成了半個室內設計師，目前旗下擁有40個員工的他，表示詳細管理體制還沒建立好，但年終預計會發出超過200萬元，還計畫去普吉島或是薄荷島進行員工旅遊。

他今天對於交往5、6年的男友也侃侃而談，由於對方是執行經紀，炎亞綸笑說年終不會特別不同，全一視同仁，相當公私分明，炎亞綸讚男友無論工作或是私下，都是個情緒穩定的人，這幾年他經歷各種風波，男友始終陪伴在旁，「他有點像是棉花，不太會有反彈的情緒，當我有情緒，他會幫我消磨掉。」

▲炎亞綸親手打造全新辦公空間。（圖／晴空鳥提供）

他大方表示對方是第一個讓他萌生結婚念頭的對象，有想過求婚又怕被拒絕，男友對婚姻則沒想法。不過男友明年犯太歲，炎亞綸笑說：「如果我明年跟他結婚，我就是他的『太歲』。」被說是「是壓著男友」，他幽默說：「對，是物理性的壓。」而他自己對男友做過最浪漫的事是送對方要價8萬元、9百發的電音波醫美，明年1月還要一起去日本玩。