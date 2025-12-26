回憶殺！古天樂、林峯重現《尋秦記》神曲　師徒合體「一聽前奏」就雞皮疙瘩

記者蕭采薇／台北報導

穿越鼻祖《尋秦記》回來了！集結古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名等原班人馬，為了這部睽違多年經典的電影版，古天樂與林峯這對「師徒」首度合體重唱經典主題曲《天命最高》，兩人更堅持在歌曲開頭保留當年的「馬叫聲」，前奏一出瞬間讓無數劇迷起雞皮疙瘩，直呼：「這就是我的童年！」

▲林峯、古天樂在《尋秦記》合體。（圖／華映娛樂提供）

當年港劇版《尋秦記》紅遍大街小巷，主題曲《天命最高》更是洗腦神曲。此次電影版決定沿用這首經典，並重新編曲氣勢升級。林峯透露，錄音時他特別向古天樂建議：「當年版本開頭的那個馬叫聲，是大家的集體回憶，希望能保留下來。」古天樂聽完立刻贊同：「好！立刻加給大家回憶。」古天樂也感性表示，歌名《天命最高》這四個字就像使命，拍攝電影版的過程雖困難重重，但團隊都一一克服了。

▲《尋秦記》古天樂。（圖／華映娛樂提供）

除了男神歸位，劇中宣萱、郭羡妮與滕麗名三位「凍齡女神」也驚喜合體，外貌身材與20多年前幾乎沒變，讓影迷驚嘆不已。當年項少龍（古天樂 飾）大享齊人之福娶了前兩位，這次三女再聚首，忍不住開玩笑說應該再拍一版：「感情戲多一點，安排古天樂也把滕麗名娶回家，來個三女共侍一夫的歡樂大結局！」

▲《尋秦記》林峯。（圖／華映娛樂提供）

《尋秦記》電影版劇情描述一場冤獄引發的時空危機，神秘人Ken（苗僑偉 飾）誓言穿越回秦代稱王，讓已歸隱田園的項少龍不得不與徒弟秦王（林峯 飾）再度聯手。師徒久別20年終於碰面，多年的恩怨與歷史的導正，都將在2026年1月9日的大銀幕上終極了結。

▲《尋秦記》宣萱。（圖／華映娛樂提供）