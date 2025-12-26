頌樂、玟星相約「來台旅遊」計劃曝光！甜喊：我們兩個的秘密

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團MAMAMOO+由頌樂、玟星組成，兩人25日現身台北Legacy TERA與粉絲共度聖誕夜，不僅大聊台灣美食、點名滷肉飯、牛肉麵與珍珠奶茶是來台必吃，更驚喜透露私下已規劃下一趟「一起來台灣旅行」的計畫，現場以聖誕樹與燈飾妝點舞台，節慶氛圍從開場一路延續。

▲頌樂、玟星聖誕夜陪伴粉絲。（圖／DJB X FU Entertainment提供）



MAMAMOO+於25日在台陪伴粉絲，頌樂率先向粉絲打招呼：「大家好，我是頌樂，聖誕快樂！」玟星接著表示：「大家好，我是玟星，Merry Christmas！」現場粉絲尖叫聲不斷。主持人隨後笑說，原本準備詢問兩人「多久沒來台灣」，但看到她們近期頻繁在台活動，忍不住改口成「這次又這麼快回來台灣？」引發全場笑聲。

玟星開玩笑表示：「我到底什麼時候來的？」並笑著補充自己上週才剛在高雄舉辦完演唱會，頌樂則接話說：「我好像也沒有很久。」回憶自己上個月底才在台北開唱，也透露最近都在準備從這個月開始的音樂劇《Sugar》的演出，粉絲打趣直呼兩人簡直是「把飛機當成高鐵在搭」。

▲MAMAMOO+在台合體。（圖／DJB X FU Entertainment提供）



在演唱最後一首歌前，頌樂與玟星分享了接下來的計畫。頌樂表示，自己在2025年頻繁來到台灣，2026年也希望能持續帶來新的音樂作品與不同舞台，認真回饋一路支持的粉絲；玟星則透露巡迴演出仍有多個城市待完成，未來將在世界各地呈現更精彩的舞台。

▲頌樂、玟星相約2026年要來台旅遊。（圖／DJB X FU Entertainment提供）



積極來台與粉絲見面，玟星更進一步透露，私下已經跟頌樂約好要規劃明年在台灣小旅行，包含逛街與品嚐美食，笑說這是屬於兩人的秘密行程。其實在活動前夕，兩人便已搶先在後台體驗台灣美食與放鬆行程，現場特別準備了牛肉麵、雪花冰、車輪餅等在地料理，並設置按摩室讓成員舒緩行程疲勞。

兩人最後分享能在台灣與粉絲一起度過聖誕節的心情，並提前送上新年祝福，應景地用中文說出「恭喜發財、紅包拿來」，最後以〈Um Oh Ah Yeh〉為這場充滿音樂、笑聲與溫度的聖誕派對畫下溫暖又熱烈的句點。