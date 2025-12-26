「隱乳女神」深V聖誕裝太辣！低胸包不住上圍 阿樂深溝被看光

記者潘慧中／綜合報導

有「隱乳女神」稱號的電競實況主阿樂（林妤臻）25日在社群網站上傳一系列應景辣照，化身為「最美禮物」與粉絲共度佳節，立刻吸引大批網友朝聖按讚！

▲阿樂辣穿聖誕裝。（圖／翻攝自Instagram／alephant_0427）



照片中，可以看到阿樂穿著一件深紅色的深V低胸洋裝，胸前設計有巨大的白色薄紗蝴蝶結，讓她看起來就像是一個精緻的聖誕禮物，大方秀出豐滿北半球、深邃事業線。

▲▼阿樂秀出性感身材。（圖／翻攝自Instagram／alephant_0427）



阿樂在貼文中坦言，這組照片完全是壓線產出的作品，直呼「終於趕出聖誕照了」。她透露拍攝的時間點非常緊湊，「甚至是今天早上要去工作的時候才拍的」，顯示出為了不錯過節日氣氛，即使行程忙碌仍抓緊時間拍攝，只為與粉絲分享這份喜悅。

▲阿樂分享應景辣照。（圖／翻攝自Instagram／alephant_0427）



隨著節日到來，阿樂也驚覺時間飛逝，「沒想到今年就快畫下尾聲了！」回顧這一年的表現，她對自己期許甚深，溫暖地寫下對粉絲的祝福：「希望可以像聖誕老公公帶給孩子笑聲一樣，今年也有讓大家開心。」