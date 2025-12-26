Disney+年末片單曝光！從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

娛樂中心／綜合報導

年末向來是串流平台內容競逐的關鍵時刻，Disney+集結戲劇、動畫與音樂內容，同步於年底在台北香緹廣場聖誕樹旁推出大型 OOH展出，勾勒出「多元片單、帶你環遊世界」的內容藍圖，邀請觀眾在節慶氛圍中走進Disney+的內容宇宙。

▲Disney+年末片單曝光。（圖／Disney+）

韓劇陣容持續擴張 題材類型全面進化

近年Disney+在韓劇市場的布局愈發明確，從社會寫實、心理懸疑到奇幻浪漫，類型橫跨多元。玄彬、鄭雨盛雙男神主演《韓國製造》，以70年代為產業與人性為主軸，描繪權力結構下的選擇與代價，被視為話題性與深度兼具的代表作之一。

《暴風圈》主打高張力敘事與快速節奏，《操控遊戲》從心理層面切入，刻畫角色之間的權力博弈；《狂醫魔徒》以醫療題材包裹暗黑風格，顛覆過往醫療劇的既定印象，而帶有浪漫與喜劇色彩的《宇宙Marry Me?》，則為整體韓劇片單增添不同想像空間。

▲▼《韓國製造》以產業與人性為主軸，描繪權力結構下的選擇與代價，被視為話題性與深度兼具的代表作之一。（圖／Disney+）

華語原創戲劇接力登場 多元題材引發期待

在華語內容方面，Disney+也陸續曝光多部台灣與陸劇原創作品，從題材設定到視覺風格皆展現不同面向。《凶宅專賣店》以少見的切入角度結合懸疑與社會觀察，話題性十足，備受關注。

《動物園》、《玉茗茶骨》與《雨霖鈴》則分別涵蓋現代題材與古裝敘事，雖然尚未公開更多細節，但已透過風格鮮明的視覺與世界觀設定，提前引發觀眾關注，也讓人對Disney+接下來的華語內容布局更加期待。

▲《凶宅專賣店》以少見的切入角度結合懸疑與社會觀察，話題性十足，備受關注。（圖／Disney+）

日漫人氣IP集結 動畫片單話題不斷

動畫方面，Disney+持續引進高討論度日漫作品，涵蓋經典IP與新世代話題作。《迪士尼扭曲仙境動畫版》融合迪士尼反派元素與日系動畫敘事風格，自曝光以來便吸引大量粉絲目光。

《鬼滅之刃》持續維持現象級熱度，《膽大黨》以獨特世界觀與節奏感吸引年輕族群，《金牌得主 S2》則延續熱血競技魅力，讓動畫片單在年末同樣具備高度討論度。

▲《迪士尼扭曲仙境動畫版》融合迪士尼反派元素與日系動畫敘事風格，自曝光以來便吸引大量粉絲目光。（圖／Disney+）

國際音樂紀錄片壓軸登場

除了戲劇與動畫，音樂內容更是 Disney+ 今年的重頭戲。這次泰勒絲（Taylor Swift）一口氣帶來兩部重磅作品：首先是演唱會電影《The Eras Tour : The Final Show》，完整收錄溫哥華最終場盛況，更首度釋出收錄《TTPD》專輯現場版的珍貴影像。

此外，更具話題性的是全新六集紀錄片《Taylor Swift : The End of An Era》。本作將分三週（每週兩集）上線，帶領觀眾深入長達三年的巡演幕後，內容涵蓋練習過程、籌劃細節，以及與未婚夫相關的紀實畫面；同時，片中也將出現Travis Kelce、Sabrina Carpenter與Ed Sheeran等重要嘉賓的鏡頭，內容相當值得期待。

▲《泰勒絲紀錄片：The End of an Era》透過巡演與幕後視角，記錄一段時代的轉換與告別，讓觀眾得以從不同角度重新認識這位流行音樂的重要代表人物。（圖／Disney+）

▲Disney+沉浸式體驗讓你一秒置身航站，「精彩影旅」快閃登場（圖／Disney+）

OOH 展出同步亮相 線上線下串聯內容體驗

Disney+也在台北香緹廣場聖誕樹旁打造大型OOH展出，透過機場概念設計與互動體驗，Disney+ 將追劇化為一場說走就走的影劇旅程，邀請觀眾在城市中心感受亞洲影視的魅力。不論你偏愛熱血、浪漫或療癒題材，都能在「精彩影旅」中找到專屬航線。年末不妨走進信義區，親自登機，讓下一趟心動旅程，從 Disney+ 起飛。此外，只要前往粉絲團參與貼文互動，就有機會抽中限量週邊，驚喜好禮不容錯過。

《Disney+精彩影旅》活動資訊

● 時間：即日起至2026年1月15日

● 地點：台北信義區香堤廣場（新光三越A8、A9、A11之間）

● 開放時間：全日開放

● 互動裝置開放時段：每週五六日18:00-22:00

▲▼Disney+沉浸式體驗讓你一秒置身航站，「精彩影旅」快閃登場（圖／Disney+）