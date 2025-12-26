ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
玄彬黑化還是帥！《韓國製造》首集精彩劫機　網暴動：這反派我可以

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+年度壓軸大作《韓國製造》於24日重磅開播，男神玄彬出道以來首度黑化，顛覆以往深情形象，化身雙面野心家，首集就上演高張力的劫機動作戲，玄彬俐落又凌厲的身手帥度爆表。戲劇更找來鄭雨盛強強聯手，兩大男神在劇中正面對峙，對立關係火花四射，緊繃氛圍刻畫得淋漓盡致，讓觀眾跟著在螢幕前屏氣凝神、目不轉睛。

▲▼▲▼玄彬黑化還是帥！《韓國製造》首集精彩劫機　網暴動：這反派我可以。（圖／Disney+提供）

▲玄彬飾演雙面人物。（圖／Disney+提供）

玄彬飾演情報部特務白冀兌，徹底黑化，他過著雙面人生，白天是聽命於體制的情報官 ，夜晚卻是掌控非法商業與國際毒品網絡的地下皇帝，企圖藉由金錢與影響力一步步攀上權力巔峰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

玄彬在《韓國製造》裡雙重身份完美切換，第一集上演高張力的劫機動作戲，憑藉一人之力就把飛機上所有共產黨打倒，雖是「黑化」設定，但帥到讓人無法討厭，尤其是導演禹民鎬把每顆鏡頭都拍得宛如電影等級，觀眾看得過癮，獲得滿滿好評「飛機上打架太帥」、「這個反派帥到不行我可以」、「講日文很有魅力」。

▲▼▲▼玄彬黑化還是帥！《韓國製造》首集精彩劫機　網暴動：這反派我可以。（圖／Disney+提供）

▲鄭雨盛在戲劇裡有突破性演出。（圖／Disney+提供）

只有一位男神玄彬助陣還不夠，與此同時，由鄭雨盛飾演的檢察官張健榮堅持維護正義，不惜與整個體制對抗，他敏銳察覺權力核心的黑暗面，並將白冀兌視為必須揭露的關鍵人物，為了阻止更多腐敗擴散，他鍥而不捨地追捕，甚至不惜付出一切代價。

▲▼玄彬與鄭雨盛對立的關係緊張又好看。（圖／Disney+提供）

▲玄彬與鄭雨盛對立的關係緊張刺激。（圖／Disney+提供）

兩人皆飾演極具多重層次的角色，在善與惡之間游移，玄彬飾演的反派白冀兌身上有善意 ，而鄭雨盛飾演的英雄張健榮也有黑暗面 ，讓觀眾不斷反思善惡的界線，兩人展現精湛演技，爭鋒相對的對峙畫面也是看得粉絲狂捏冷汗，而在這場無間道式的爾虞我詐中 ，沒有盟友是真正的盟友 ，誰能活到最後，不看到最後一幕猜不到。

▲▼▲▼玄彬黑化還是帥！《韓國製造》首集精彩劫機　網暴動：這反派我可以。（圖／Disney+提供）

▲曹汝貞助陣《韓國製造》。（圖／Disney+提供）

▲▼▲▼玄彬黑化還是帥！《韓國製造》首集精彩劫機　網暴動：這反派我可以。（圖／Disney+提供）

▲《黑暗榮耀》鄭星一也有參演。（圖／Disney+提供）

▲▼▲▼玄彬黑化還是帥！《韓國製造》首集精彩劫機　網暴動：這反派我可以。（圖／Disney+提供）

▲禹棹奐飾演玄彬弟弟。（圖／Disney+提供）

兩大男神強烈又張力十足的演技對決，還有禹棹奐、曹汝貞、鄭星一等配角各懷鬼胎，以及電影大師禹民鎬導演首次挑戰影集，規格直逼電影。戲劇只有短短六集，Disney+於24日起每週三更新獨家上線，高張力的致命追捕與權力爭奪 ，絕對讓你心跳加速！

【爭議恐未落幕】直擊！粿粿、范姜彥豐現身法院「正面交鋒」

