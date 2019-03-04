劉愷威近照曝光！　神隱3個月…胖一圈「臉變圓了」

記者傅家妤／綜合報導

香港男星劉愷威2018年底宣布與楊冪離婚，結束5年婚姻，自宣布分開消息後，劉愷威從未公開亮相，連近況也是由爸爸劉丹，或是身邊好友分享才曝光，非常低調。近來他出現演藝班老同學的聚會上，好友在社群網站上曝光數張合照，他看起來氣色非常好，臉也明顯胖了一圈。

▲劉愷威近照曝光。（圖／翻攝自微博／劉愷威、吳家樂）

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劉愷威近半年來一直鮮少在社群網站上更新近況，連離婚聲明也是由經紀公司發表，先前爸爸劉丹出面受訪時，曾提及他近來大多都留在香港陪伴女兒、家人，農曆新年也難得抽空在家度過，目前並未有工作在身，也多了不少閒暇時光與好友聚會。

▲劉愷威過與好友聚餐。（圖／翻攝自IG／傅明憲）

繼先前年初二約了新五虎隊友古巨基、吳家樂及好友傅明憲聚會後，劉愷威近來再度出現在演藝班的同學會上，男星吳家樂在微博上曬出同學會合照，並在發文中表示：「第7期藝員訓練班同學，不經（知）不覺我們已經相識了25年。」

▲劉愷威參加同學會。（圖／翻攝自微博／吳家樂）

照片裡出現了不少港劇的熟臉孔，除了有劉愷威以外，還有陳彥行、吳家樂、鍾潔怡、溫文英、黃凱詩等，只見劉愷威站在最旁邊，戴著鴨舌帽搭配白色T恤，非常低調，與過去相比，他的臉明顯圓了不少，尖V下巴也不見了，不過他玩得很開心，不僅搞怪戴著墨鏡擺POSE，還俏皮比了先前流行的「反OK」手勢，非常可愛。

▲劉愷威與過去演藝班的同學搞怪合照。（圖／翻攝自微博／吳家樂）

照片曝光後，瞬間引起了不少關注，不少網友湧入吳家樂PO文底下留言：「好久不見劉愷威了」、「又是在別人微博上看到劉愷威，希望他天天開心」、「終於看到劉愷威了」，掀起不少熱議。