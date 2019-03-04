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《RUN新聞》最熱血春假特企報名中！KID、熊熊帶網友出海釣魚

娛樂中心／綜合報導

網友最最最期待的《RUN新聞》特別企畫又要帶網友出去玩啦！繼上次KID、熊熊帶網友玩花蓮之後，這次《RUN新聞》春假特企，將帶著網友到基隆出海捕魚！！這麼熱血的活動當然只有跟KID、熊熊一起玩才好玩阿！

▲▼《星光雲！RUN新聞》。（圖／ETtoday）

▲▼《星光雲！RUN新聞》。（圖／ETtoday）

▲《星光雲！RUN新聞》KID、熊熊帶著網友一起出去玩。（圖／ETtoday）

現在只要寫下你的自我介紹與想跟我們出去玩的原因，寄到starettoday@gmail.com，3/11(一)的《星光雲！RUN新聞》將進行網友徵選直播，由KID、熊熊親自面試一起出去玩的隊友，今年春假跟我們一起出去玩，現在就寄信了吧！！
▲▼RUN新聞。 

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《RUN新聞》每季推出特別企劃，今年冬季「玖壹壹在台中的故事」特別企劃也受到廣大網友的歡迎，為了跟網友有更多的互動，原本預計在3/4播出的「玖壹壹在台中的故事」第三集最終集將延至3/11(一)下午5點直播播出，當天KID、熊熊將與網友一起線上看播出，看完播出將進行春季特企的網友徵選活動。3/11(一)下午5點，請鎖定「ETtoday星光雲」粉絲團與App。

▲▼星光雲！RUN新聞。（圖／記者莊逸馨攝）

▲▼RUN新聞。（圖／ETtoday）

▲《星光雲！RUN新聞》特企「玖壹壹在台中的故事」最後一集將在3/18下午5點播出。（圖／ETtoday）
 

肥貓「坐檯」陪釣　上鉤急揮拳搶魚

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