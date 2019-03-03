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娜塔莉波曼首開金口霸氣演天后　驚奇隊長萌貓《好選喆》獨家登場

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲《星光好選喆》節目即將播出。

記者王筱筑／綜合報導

這集《星光好選喆》可說是「天后」特輯！要介紹影后們主演的電影並致敬，因此主持人簡立喆一開場就大玩cosplay，畫上搖滾裝變身帥氣天后，率先介紹「雷神索爾前女友」奧斯卡影后娜塔莉波曼的新片《逆光天后》，她在戲裡有狂放霸氣的演出，更展現天后無人能及的勇氣，更重要的是，片中還聽得到這位女神天后開金口唱歌！想必影迷們一定都迫不及待，想聽聽女神一展歌喉了吧？娜塔莉波曼《逆光天后》首映會獨家直擊，就在今天的《星光好選喆》。

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另外一位天后則是終於加盟漫威系列的奧斯卡影后布麗拉森，她演出漫威新片《驚奇隊長》，是漫威第一部女英雄獨立電影，也是漫威宇宙力量最強大的超級英雄之一，她的出現也將牽動《復仇者聯盟4》的走向，消息一出早已備受全球影迷期待。在《驚奇隊長》電影預告中，驚奇隊長的貓咪Goose就佔了8秒鐘的版面，甚至連海報都有貓咪專屬版本？原來Goose不是普通的家貓，而是一隻外星異形？主持人立喆將為大家分析這隻神奇貓咪的來歷，更特地找到如同Goose分身的「台版神喵」！

「韓流」當道！近幾年韓國影視作品蓬勃發展，優質韓片連發，實力不容小覷。看爆笑喜劇《雞不可失》，由影帝柳承龍領軍其他演技派演員，講述魯蛇緝毒5人小組，白天賣炸雞、晚上抓毒販，高潮迭起的斜槓人生，既療癒又搞笑，電影更已稱霸韓國影史票房亞軍，在台熱映更是全台票房冠軍。

▼《雞不可失》擠下《艾莉塔：戰鬥天使》成為目前票房冠軍。（圖／電影海報）

▲▼雞不可失。（圖／yahoo）

另一部同樣在韓國上映口碑及票房都爆棚的暖心動人之作《證人》，由韓國型男大叔鄭雨盛攜手因演出《與神同行》月值使者在亞洲爆紅的「國民妹妹」金香起主演，看一名律師和一位自閉症少女，如何因為一樁案件結下不解之緣，追尋真相？兩部叫好又叫座的大勢韓片，在節目中都會有更多更詳盡的影評分析。

▼韓國電影《證人》一樣叫好又叫座。（圖／電影劇照）

▲▼ 證人。（圖／yahoo）

繼上週那那大師接受《星光好選喆》專訪，另一位共同參演強檔國片《大三元》的網紅「阿翰」也來了！超親切的阿翰分享了初登大銀幕的心情，拍了很多短片的他，來到工程浩大的電影劇組演戲，覺得超可怕？他也不吝嗇地在節目上表演招牌人物越南新娘「阮月嬌」和主播「張香香」，生動模仿笑料百出。

▲▼厄夜追緝令。（圖／imdb）

▲丹麥電影《厄夜追緝令》已被好萊塢重金買下翻拍版權。（圖／電影劇照）

還有獲得去年日舞影展及鹿特丹影展觀眾票選獎，並以擊敗各國進入奧斯卡前9強的丹麥驚悚劇情片《厄夜追緝令》，全片長僅85分鐘卻毫無冷場，只有夜間報案中心的單一場景和極少演員，透過男主角雅各克德格恩的精湛獨角戲，以及精彩對白及壓迫特寫鏡頭製造出不安的驚悚氛圍，據說情節媲美《人肉搜索》，結局驚人更勝《佈局》？《星光好選喆》要帶大家搶先看電影片段獨家首播！

國內外精彩專訪與獨家花絮片段，都在由「最專業的電影主播」簡立喆主持，每周日晚上八點首播的《星光好選喆》。本周節目還會送出《馴龍高手2》猛龍磁鐵組，敬請各位電影達人們準時鎖定收看！

▼網紅阿翰是本周《星光好選喆》VIP「嬌點」來賓。

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逆光天后, 驚奇隊長, 阿翰, 大三元, 厄夜追緝令, 雞不可失, 證人, 復仇者聯盟, 星光好選喆, 與神同行

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