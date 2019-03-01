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祈錦鈅挑戰拳擊有氧！　「臉部被重擊」意外激發戰鬥力

▲▼祈錦鈅。（圖／WEBTVASIA TAIWAN提供）

▲祈錦鈅挑戰拳擊有氧。（圖／WEBTVASIA TAIWAN提供）

記者關韶文／台北報導

「國民女友」祈錦鈅（小鈅）日前發行單曲《比心小幸福》，經紀公司先前幫小鈅安排一連串訓練課程，打造歌手身份，透過宣傳期的正式開跑，小鈅很興奮表示當歌手是一直以來的夢想，現在開始上各大節目的通告，希望透過歌聲讓大家認識自己。

宣傳期需要大量體力，常常需要一早起床很晚才回到家，小鈅說還好之前開始養成運動的習慣，讓自己的體力變的更好。談到自己會開始健身，是因為之前在上歌唱課時，發現需要足夠的肺活量及體力這兩個條件，才可以把歌唱好，駕馭聲音的穩定度。

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▲▼祈錦鈅。（圖／WEBTVASIA TAIWAN提供）

▲祈錦鈅鼓勵女生防身，保護自己。（圖／WEBTVASIA TAIWAN提供）

除了健身之外也挑選了拳擊這項有氧運動，覺得拳擊很酷，全身都可以得到平均的運動量，又可以短時間內熱起來，並訓練四肢反應力，是目前最喜歡的運動，只是有次上課被安排自由對戰，因為自己算是新手，竟然被對方正中臉部一記重拳，小鈅笑說：「當下有愣住，想說天啊真的假的？打臉嗎？不能打肩膀或其他地方嗎？！頓時激發我的戰鬥力，跟自己喊話說我一定要更強，下次我不會被打到！因為被打的畫面實在太慘了，真的不忍公布，等我拳擊可以海扁對手的時候，可以考慮在公佈影片。」

小鈅說因為自己16歲開始半工半讀進入社會大學，女生在日常生活中常常被視為弱者會被欺負，雖然近年來女權主義崛起，然而大部分女性依舊柔弱可能還是會受到一些危險，比如之前的小燈泡事件，真是太可怕了，所以我也鼓勵大家可以多接觸一些格鬥或防身的訓練，在需要的時候能夠派上很大的用場！

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