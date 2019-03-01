李沛旭PO照「和乾妹妹躺一起」分手有預兆！　網Tag蔡淑臻…他重話回應了

記者潘慧中／綜合報導

李沛旭和蔡淑臻穩定交往8年，1日清晨突然放出震撼彈：「這八年的日子、謝謝妳。」等同默認分手，事實上，從他這段時間的發文內容，不難發現早有預兆，看到有網友Tag女方時，他也不客氣說重話回應了。

▲李沛旭情人節曬刺青照。（圖／翻攝自Facebook／李沛旭Patrick Lee）



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李沛旭情人節當天PO出一張刺青照，「痛，讓人感受活著。」心情的鬱悶似乎只能靠疼痛抒發，期間仍不斷去健身房報到，他有感而發寫下：「人生不過二字…取捨。」他2月底最新發文感性地說：「當妳在穿山越嶺的那一邊。」似乎用歌詞抒發思念。

▲▼李沛旭最近的發文內容都讓人很心疼。（圖／翻攝自Facebook／李沛旭Patrick Lee）

值得一提的是，李沛旭2月下旬曬出一張躺地的運動照時，身旁側躺一位長相甜美的女生，似乎是他的乾妹妹，「妳到底要幹嘛啦？！吼…我只想好好練捲腹。」由於當時尚未默認分手，有網友在留言區Tag蔡淑臻，沒想到他單刀直入地說：「妳怎麼不一起@她的乾針醫生呢？」

▲▼網友Tag蔡淑臻來看乾妹妹，李沛旭不客氣回應了。（圖／翻攝自Facebook／李沛旭Patrick Lee）



蔡淑臻日前被拍到和替她做乾針治療的醫師謝明儒當街擁抱，對此，經紀人解釋被拍到當天，她是結束新戲記者會，和謝明儒約午餐碰面，聊媽媽壓迫性骨折狀況，並約好晚上到新店家看媽媽狀況，「擁抱只是朋友間的安慰互動。」

事實上，43歲蔡淑臻不久前曾透露至今仍不結婚的3個原因，除了過去戀愛經歷大多無疾而終，此外觀察身邊朋友的婚姻幸福的少、不幸的多，「好像結婚再離婚傷害很大，如果男女朋友分開就還好，也可能是我還沒遇到有結婚衝動的人。」

▲李沛旭清晨默認分手蔡淑臻。（圖／翻攝自Facebook／李沛旭Patrick Lee、蔡淑臻）



最後一個原因其實和家庭背景有關，蔡淑臻從小看父母親的互動多少受影響，「他們是相親結婚，我感受他們在婚姻裡不是很相愛，爸爸喜歡罵媽媽，媽媽也很認命，他們的重心就是小孩，可以減少他們衝突的也是小孩，但婚姻要帶來的不是這個啊，重點是他們不合，2人一定有感情，但沒有互相扶持、甘願付出。」