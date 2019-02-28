ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Sandy認了謊報「真實身高」曝光！　高鐵月台被拍…網狂讚：170無誤

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）憑藉著機智反應，逐漸在主持界站穩腳步，工作忙碌之餘，不忘和粉絲分享生活，近日曬出在高鐵月台拍下的全身照，不但老實招了有修圖，她也開玩笑說「這個數字」是謊報的。

▲▼Sandy認了謊報「真實身高」曝光（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy在高鐵月台拍照。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

請繼續往下閱讀...

▲▼Sandy認了謊報「真實身高」曝光（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

照片中，可以看到Sandy紮起長髮露出瓜子臉，身穿牛仔套裝，內搭黃色高兩毛衣，看起來格外顯目亮麗，白框墨鏡和藍白小包頗有畫龍點睛的效果，即使沒有穿高跟鞋，比例依然很好，看到有網友說：「170無誤！」她則笑說：「170是謊報啦！其實是172。」

▲▼Sandy認了謊報「真實身高」曝光（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲Sandy和網友互動。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

連續被稱讚比例很好，Sandy忍不住招認：「還是有修圖啦！超誠實。」事實上，有一張「高臉」的她只有160公分，平時因為身材比例好，加上穿高跟鞋造成視覺拉長，有次穿著平底鞋，站在身高168公分的曾莞婷、身高177公分的坤達身邊特別明顯，也讓網友笑說：「原來Sandy這麼嬌小。」

▲▼Sandy其實很嬌小。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy認了謊報「真實身高」曝光（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

Sandy曾透露一休假，身體就會出狀況，但只要修完長假，身體好轉許多，原本紅字一片，有些就會回歸正常，被問是何病因，她則笑說：「說了就會變標題。」堅持不鬆口。

推薦閱讀

51歲九孔認了「年內結婚」！　娶定小15歲女友：她一直想要有證書

《還願》鞏莉芳本尊超正！「台大學霸」背景起底　現身IG道歉：嚇到大家了

「金鐘男配角」現身《飢餓遊戲》！　「孫協志還喊他大哥」網暴動

產後2個月「事自己擔」PO剪刀照！　張柏芝深夜驚吐：沒誰能成為永遠支柱

「雙乳幾乎全露」得罪陳斐娟！　T妹公開「錄影真相照」：我有那麼無腦嗎

阿滴被罵變了「不專心教英文就退訂閱」！　真相原來和YouTube有關

老公0存款一聽「分攤房貸」愣住！　錦雯吵到要離婚：老了靠我養嗎

公婆吃東西「剔牙超大聲」媳崩潰！　謝和弦妻「以毒攻毒法」網狂推

蒸蛋只吃3口…瑪莎0歲兒「大哭抓耳」急送醫！　老婆：真的嚇到了

白家綺7月巨肚現形！　臨盆倒數被告知「這指數不正常」老公考慮結紮

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《還願》杜家「格局藏恐怖細節」　由上往下看..正好排出「死」字

接送小孩校門口驚見「國際級男神」　網友爽翻：離我好近！

女孩搭長途巴士…轉頭看男神坐旁邊！　他喊累「肩膀借一下」靠著睡了

Selina爸媽舊照曝光！　年輕任媽「根本任容萱」五官神複製

Selina放天燈見火慌了！　被張軒睿「體貼舉動」安撫淪陷：有安全感

蒸蛋只吃3口…瑪莎0歲兒「大哭抓耳」急送醫！　老婆：真的嚇到了

小優慶生「邪惡視角」自拍！上半身穿這樣　網暴動：犯規

公婆吃東西「剔牙超大聲」媳崩潰！　謝和弦妻「以毒攻毒法」網狂推

51歲九孔認了「年內結婚」！　娶定小15歲女友：她一直想要有證書

《甘味》女星首爾「絕美婚紗」曝光！　忍零下10度也值得

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Sandy, 吳姍儒, 吳宗憲

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 安心亞自曝曾和女生交往　療情傷「她」陪身旁
  2. 江宏傑帶女兒放風　父女裝被拍「藏甜蜜亮點」萌炸！
  3. 勝利遭審8hrs憔悴離開警局　「毛髮檢測」結果出爐⋯韓網罵翻
  4. 陸網熱搜榜花23萬就可上前3名　廠商：經紀人、粉絲都是大客戶
  5. 外景節目拉民眾當來賓　無尊巧遇「超正前女友」
  6. 姚淳耀爆破戲掛彩…瑭霏上前呼呼「2塊皮」直接脫落
  7. 5566許孟哲發單曲！　5天後實現「小巨蛋承諾」帥炸
  8. Sandy認了謊報「真實身高」曝光！　高鐵月台被拍…網狂讚：170無誤
  9. 勝利爆要求「帶正妹來我付錢」　砸1800萬開趴驚見「台灣K男星」
  10. 蕭敬騰《魂囚》替亡魂送信　喜翔下令拔槍滅口

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366