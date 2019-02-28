Sandy認了謊報「真實身高」曝光！　高鐵月台被拍…網狂讚：170無誤

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）憑藉著機智反應，逐漸在主持界站穩腳步，工作忙碌之餘，不忘和粉絲分享生活，近日曬出在高鐵月台拍下的全身照，不但老實招了有修圖，她也開玩笑說「這個數字」是謊報的。

▲▼Sandy在高鐵月台拍照。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



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照片中，可以看到Sandy紮起長髮露出瓜子臉，身穿牛仔套裝，內搭黃色高兩毛衣，看起來格外顯目亮麗，白框墨鏡和藍白小包頗有畫龍點睛的效果，即使沒有穿高跟鞋，比例依然很好，看到有網友說：「170無誤！」她則笑說：「170是謊報啦！其實是172。」

▲Sandy和網友互動。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



連續被稱讚比例很好，Sandy忍不住招認：「還是有修圖啦！超誠實。」事實上，有一張「高臉」的她只有160公分，平時因為身材比例好，加上穿高跟鞋造成視覺拉長，有次穿著平底鞋，站在身高168公分的曾莞婷、身高177公分的坤達身邊特別明顯，也讓網友笑說：「原來Sandy這麼嬌小。」

▲▼Sandy其實很嬌小。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



Sandy曾透露一休假，身體就會出狀況，但只要修完長假，身體好轉許多，原本紅字一片，有些就會回歸正常，被問是何病因，她則笑說：「說了就會變標題。」堅持不鬆口。