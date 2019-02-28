公婆吃東西「剔牙超大聲」媳崩潰！　謝和弦妻「以毒攻毒法」網狂推

記者潘慧中／綜合報導

台荷混血兒Keanna和謝和弦（阿扣、R-chord）結婚2年多，除了大方分享夫妻情事，也會不時和粉絲互動，27日透過Instagram回答網友提問，被問到公婆吃東西剔牙的聲音大到超惱人、又不可能戴耳機時，她分享了一個放大絕的方法，讓網友大讚：「很實用！」

▲Keanna和謝和弦結婚2年多了。（圖／翻攝自Instagram／keanna_taiyh）



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Keanna曾透露很受不了聽到別人吃東西的聲音，最近有網友跟她表明也有一樣的困擾，「那能請問如果是枕邊人呢？無法避免不一起吃飯…。」可以看到她只回了一句話：「這時候妳就會發現『耳機』是一個超棒的發明。」

▲▼Keanna回答網友問題。（圖／翻攝自Instagram／keanna_taiyh）



這個回答引來另一個網友表示，如果吃東西發出的清喉嚨聲音、剔牙聲都是公婆發出的，「那吵的聲音無比大聲，吃個飯都是速速聲和咀嚼聲，已崩潰！」當媳婦的人不可能當場戴耳機，到底該怎麼辦？

▲Keanna建議有類似困擾的媳婦「以毒攻毒」！（圖／翻攝自Instagram／keanna_taiyh）



Keanna表示為了顧及公婆顏面和維護家庭和諧，耳機看來是絕對戴不了了，她建議對方試著轉換心態，「當作競賽跟她們比誰『速』的比較大聲？以毒攻毒！」但她提醒別忘了要保持好媳婦的微笑喔！