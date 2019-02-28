ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

公婆吃東西「剔牙超大聲」媳崩潰！　謝和弦妻「以毒攻毒法」網狂推

記者潘慧中／綜合報導

台荷混血兒Keanna和謝和弦（阿扣、R-chord）結婚2年多，除了大方分享夫妻情事，也會不時和粉絲互動，27日透過Instagram回答網友提問，被問到公婆吃東西剔牙的聲音大到超惱人、又不可能戴耳機時，她分享了一個放大絕的方法，讓網友大讚：「很實用！」

▲Keanna和謝和弦結婚2年多了。（圖／翻攝自Instagram／keanna_taiyh）

請繼續往下閱讀...

Keanna曾透露很受不了聽到別人吃東西的聲音，最近有網友跟她表明也有一樣的困擾，「那能請問如果是枕邊人呢？無法避免不一起吃飯…。」可以看到她只回了一句話：「這時候妳就會發現『耳機』是一個超棒的發明。」

▲▼公婆吃東西「剔牙超大聲」媳崩潰（圖／翻攝自Instagram／keanna_taiyh）

▲▼Keanna回答網友問題。（圖／翻攝自Instagram／keanna_taiyh）

▲▼公婆吃東西「剔牙超大聲」媳崩潰（圖／翻攝自Instagram／keanna_taiyh）

這個回答引來另一個網友表示，如果吃東西發出的清喉嚨聲音、剔牙聲都是公婆發出的，「那吵的聲音無比大聲，吃個飯都是速速聲和咀嚼聲，已崩潰！」當媳婦的人不可能當場戴耳機，到底該怎麼辦？

▲Keanna建議有類似困擾的媳婦「以毒攻毒」！（圖／翻攝自Instagram／keanna_taiyh）

Keanna表示為了顧及公婆顏面和維護家庭和諧，耳機看來是絕對戴不了了，她建議對方試著轉換心態，「當作競賽跟她們比誰『速』的比較大聲？以毒攻毒！」但她提醒別忘了要保持好媳婦的微笑喔！

推薦閱讀

蒸蛋只吃3口…瑪莎0歲兒「大哭抓耳」急送醫！　老婆：真的嚇到了

「雙乳幾乎全露」得罪陳斐娟！　T妹公開「錄影真相照」：我有那麼無腦嗎

白家綺7月巨肚現形！　臨盆倒數被告知「這指數不正常」老公考慮結紮

老公0存款一聽「分攤房貸」愣住！　錦雯吵到要離婚：老了靠我養嗎

「金鐘男配角」現身《飢餓遊戲》！　「孫協志還喊他大哥」網暴動

《還願》鞏莉芳本尊超正！「台大學霸」背景起底　現身IG道歉：嚇到大家了

阿滴被罵變了「不專心教英文就退訂閱」！　真相原來和YouTube有關

Ashly第一次睡尼克家「見紅」！　床照流出…她傻眼：這人很陰險

51歲九孔認了「年內結婚」！　娶定小15歲女友：她一直想要有證書

接送小孩校門口驚見「國際級男神」　網友爽翻：離我好近！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

接送小孩校門口驚見「國際級男神」　網友爽翻：離我好近！

《還願》杜家「格局藏恐怖細節」　由上往下看..正好排出「死」字

女孩搭長途巴士…轉頭看男神坐旁邊！　他喊累「肩膀借一下」靠著睡了

Selina爸媽舊照曝光！　年輕任媽「根本任容萱」五官神複製

Selina放天燈見火慌了！　被張軒睿「體貼舉動」安撫淪陷：有安全感

蒸蛋只吃3口…瑪莎0歲兒「大哭抓耳」急送醫！　老婆：真的嚇到了

小優慶生「邪惡視角」自拍！上半身穿這樣　網暴動：犯規

51歲九孔認了「年內結婚」！　娶定小15歲女友：她一直想要有證書

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！　BO妞一個動作…爸爸網友嚇到心臟停

朴信惠一刀剪掉20公分！　「激短髮+空氣瀏海」萌炸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

謝和弦, Keanna, 阿扣, 扣嫂

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 孫燕姿：產後投入工作要調適！　「媽媽親力親為」
  2. 長得一副酒鬼樣卻滴酒不沾！李聖旻「怕沒朋友」只能這麼做
  3. 「最美周芷若」25年後變這樣！周海媚升格滅絕師太　網呆：幻滅了
  4. 《炮仔聲》家雯反擊！吳婉君討救兵　網驚：是《甘味》最強反派
  5. 公婆吃東西「剔牙超大聲」媳崩潰！　謝和弦妻「以毒攻毒法」網狂推
  6. Baby30歲生日！小海綿「近距離側臉」罕見曝光　同框黃曉明手繪媽媽
  7. 亞洲網紅實境秀決戰吉隆坡　台灣人夫「咁有凍桃」2500萬粉絲搶驗收！
  8. 228連假電影追起來！《爆料世代》《信徒》強片首發
  9. 蔡阿嘎逼問「何時辦婚禮」　馬叔叔「正妹女友」曝光報喜！
  10. 51歲九孔認了「年內結婚」！　娶定小15歲女友：她一直想要有證書

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366